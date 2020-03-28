Volkswagen много раз повторял, что поставки электромобиля ID.3 клиентам начнутся строго по графику — летом 2020 года. Однако, как сообщает издание Süddeutsche Zeitung, этим планам теперь едва ли суждено сбыться, причём отнюдь не из-за коронавируса. Дело в том, что VW испытывает проблемы с софтом для ID.3 — разработать программное обеспечение для электрокаров пока не удаётся. Источники немецких журналистов в концерне VW утверждают, что всё идёт к тому, что ID.3 из первых партий будут оснащаться урезанной по функционалу версией программного обеспечения, которая затем будет постепенно обновляться онлайн по мере выпуска апдейтов.