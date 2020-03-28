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12:00

VW испытывает проблемы с софтом для ID.3

Программное обеспечение тормозит запуск производства

Александр Пономарев
В концерне Volkswagen возникли серьёзные проблемы с разработкой новой архитектуры программного обеспечения для электромобиля ID.3.

Volkswagen много раз повторял, что поставки электромобиля ID.3 клиентам начнутся строго по графику — летом 2020 года. Однако, как сообщает издание Süddeutsche Zeitung, этим планам теперь едва ли суждено сбыться, причём отнюдь не из-за коронавируса. Дело в том, что VW испытывает проблемы с софтом для ID.3 — разработать программное обеспечение для электрокаров пока не удаётся. Источники немецких журналистов в концерне VW утверждают, что всё идёт к тому, что ID.3 из первых партий будут оснащаться урезанной по функционалу версией программного обеспечения, которая затем будет постепенно обновляться онлайн по мере выпуска апдейтов.

Как следствие, некоторые заявленные функции будут недоступны. Инсайдеры винят в этом слишком поспешную разработку принципиально новой архитектуры программного обеспечения, которую, по мнению специалистов, довольно трудно дорабатывать в условиях катастрофической нехватки времени. Кроме того, Volkswagen испытывает острый дефицит программистов для решения указанных проблем. Помимо этого, из проекта разработки ID.3 ушли некоторые ключевые менеджеры. По мнению источников в VW, электромобиль даже близко не готов к запуску в серийное производство и едва ли будет готов к лету.