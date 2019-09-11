Volkswagen назвал дату выхода нового электрокроссовера

Как рассказал Automotive News источник, близкий к производителю, новинку назовут так же, как дебютировавший накануне ID.3, с той лишь разницей, что кроссовер получит индекс 4.

Электрический кроссовер построят на базе купеобразного концепта ID. Crozz, который дебютировал на Франкфуртском автосалоне в 2017 году. Два года спустя на выставку привезли предсерийный прототип, закрытый камуфляжем. Серийная версия, ожидаемо, будет менее футуристичной — например, линия крыши будет не такой покатой, а сам кроссовер больше будет напоминать хэтчбек.