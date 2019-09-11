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11:48

Volkswagen назвал дату выхода нового электрокроссовера

Серийную модель на базе концепта ID. Crozz представят следующей весной

Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал, что новый электрический кроссовер на базе концепта ID. Crozz представят следующей весной. В этом году компания привезла на автосалон во Франкфурт предсерийный прототип в камуфляже.

Как рассказал Automotive News источник, близкий к производителю, новинку назовут так же, как дебютировавший накануне ID.3, с той лишь разницей, что кроссовер получит индекс 4.

Электрический кроссовер построят на базе купеобразного концепта ID. Crozz, который дебютировал на Франкфуртском автосалоне в 2017 году. Два года спустя на выставку привезли предсерийный прототип, закрытый камуфляжем. Серийная версия, ожидаемо, будет менее футуристичной — например, линия крыши будет не такой покатой, а сам кроссовер больше будет напоминать хэтчбек.

Volkswagen ID. Crozz

Новый кроссовер ID.4 оснастят примерно так же, как и ID.3. В список опций войдут и проекционный дисплей, который будет дублировать информацию с приборной панели на лобовое стекло. Архитектура будет та же самая, что и у электрической пятидверки — модульная платформа MEB, специально разработанная для электромобилей концерна.

Касательно силовой установки пока информации нет — концепт 2017 года оснащали 306-сильным электромотором, запас хода составлял порядка 500 километров. Сам производитель говорил, что серийный кроссовер, в отличие от ID.3, может получить два мотора, по одному на каждую ось, суммарной мощностью около 300 лошадиных сил.

Производитель обещал представить модель уже следующей весной. В таком случае производство смогут запустить уже к лету, а до конца 2020 года первые партии отправятся в дилерские центры. Поскольку ID.3 будет продаваться только на европейских рынках, новый кроссовер может стать первой электрической моделью для рынка Америки. Производство, как ожидается, наладят на новом заводе марки в Чаттануге.

Volkswagen ID.3

Накануне официально представили «младшую» модель из семейства ID — электрический хэтчбек с индексом 3. Автомобиль будет доступен в 150- или 240-сильной модификации, запас хода, в зависимости от батареи, составит 330, 420 или 550 километров. Первой на рынке появится более мощная версия — стартовая цена составляет 40 тысяч евро, а весь 30-тысячный тираж уже распродан.