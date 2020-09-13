В мексиканских социальных сетях недавно распространилась фотография, сделанная в торговом зале официального дилера марки Volkswagen в богемном районе Койоакан города Мехико. На ней запечатлён висящий на стене шоурума плакат с чёрно-белым снимком культовой модели Beetle в окружении нацистов с соответствующей символикой. Эта новость дошла до головного офиса Volkswagen в Вольфсбурге и реакция концерна последовала незамедлительно: как сообщает издание Autoblog, узнав об этом, VW разорвал отношения с дилером из-за нацистского плаката.