Volkswagen рассказал о рекорде Нюрбургринга в цифрах

Поставщиком первичной электроэнергии для зарядки батарей выступил обычный генератор, однако Volkswagen Motorsport использовал не дизельный вариант, а работающий на глицерине. При сгорании он не выделяет никаких вредных веществ.

Рекорд Нюрбургринга — не единственное достижение Volkswagen ID.R и Дюма. В 2018 году француз показал лучшее время в истории «Пайкс Пика», а в июле этого года побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде. А в сентябре ID.R собирается проехать по горному серпантину, также известному как «Дорога 99 поворотов».