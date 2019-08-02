Volkswagen рассказал о рекорде Нюрбургринга в цифрах

Два месяца назад электрический Volkswagen ID.R установил новый рекорд Нюрбургринга: трассу протяженностью 20,8 километра он проехал за 6 минут 05,336 секунды, что на 40,564 секунды быстрее достижения китайского электрического суперкара Nio EP9. Максимальную скорость в 273 километра в час электрокар развил в конце длинного участка под названием «Лисья нора», а минимальная — 83 километра в час — была зафиксирована во время прохождения одного из самых сложных участков Нюрбургринга «Карусели Караччиолы». Средняя скорость прохождения круга составила 204,96 километра в час.
Французский гонщик Ромен Дюма усиленно тренировался перед заездом, так как должен был быть готов к огромным перегрузкам. Бортовые датчики электрокара постоянно фиксировали 3 и более g: максимум поперечного ускорения в 3,49 g они показали на связке поворотов «Калленхард». В этот момент нагрузка на шею пилота возросла до 20 килограммов. Величина продольного замедления во время торможений доходила до 2,7 g.
Система DRS, которая на прямых снижает угол атаки антикрыла и уменьшает сопротивление воздушному потоку, во время заезда активировалась 23 раза — в основном во время разгона на прямых участниках. Ее общая продолжительность работы составила 88,82 секунды или 24,3 процента от общего времени. На заезд было потрачено 24,7 киловатт-часа электроэнергии — четверть от того, что тратит автомобиль класса GT3. При этом 9,2 процента этой энергии было получено от системы рекуперации.
Поставщиком первичной электроэнергии для зарядки батарей выступил обычный генератор, однако Volkswagen Motorsport использовал не дизельный вариант, а работающий на глицерине. При сгорании он не выделяет никаких вредных веществ.
Рекорд Нюрбургринга — не единственное достижение Volkswagen ID.R и Дюма. В 2018 году француз показал лучшее время в истории «Пайкс Пика», а в июле этого года побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде. А в сентябре ID.R собирается проехать по горному серпантину, также известному как «Дорога 99 поворотов».