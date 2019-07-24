Электрический Volkswagen установит рекорд «Дороги 99 поворотов»

Речь идет об извилистой дороге, ведущей на вершину горы Тяньмэнь. Серпантин имеет протяженность 11,3 километра и состоит из 99 поворотов. Старт расположен на высоте 200 метров над уровнем моря, а финиш — на 1300 метрах рядом с аркой «Небесные врата». В 2018 году Range Rover Sport SVR проехал этот маршрут за 9 минут 51 секунды, улучшив время Ferrari 458 Italia на 40 секунд.

За последний год Volkswagen ID.R установил три рекорда на абсолютно разных по своим параметрам трассах. Летом 2018-го он стал самым быстрым автомобилем в истории «Пайкс-Пика»: французский гонщик Ромен Дюма на целых 16 секунд улучшил рекорд Себастьена Лёба и Peugeot 208 T16. В июне 2019-го ID.R получил звание быстрейшего электрокара Нюрбургринга, а через месяц побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде.