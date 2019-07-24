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16:36

Электрический Volkswagen установит рекорд «Дороги 99 поворотов»

Спортпрототип ID.R поднимется по серпантину на вершину горы Тяньмэнь в Китае

Электрический спортпрототип Volkswagen ID.R готовится к установлению нового рекорда. В сентябре 2019 года батарейная двухдверка отправится в Китай, где попытается максимально быстро проехать по горному серпантину, также известному как «Дорога 99 поворотов».

Речь идет об извилистой дороге, ведущей на вершину горы Тяньмэнь. Серпантин имеет протяженность 11,3 километра и состоит из 99 поворотов. Старт расположен на высоте 200 метров над уровнем моря, а финиш — на 1300 метрах рядом с аркой «Небесные врата». В 2018 году Range Rover Sport SVR проехал этот маршрут за 9 минут 51 секунды, улучшив время Ferrari 458 Italia на 40 секунд.

За последний год Volkswagen ID.R установил три рекорда на абсолютно разных по своим параметрам трассах. Летом 2018-го он стал самым быстрым автомобилем в истории «Пайкс-Пика»: французский гонщик Ромен Дюма на целых 16 секунд улучшил рекорд Себастьена Лёба и Peugeot 208 T16. В июне 2019-го ID.R получил звание быстрейшего электрокара Нюрбургринга, а через месяц побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде.

У Volkswagen ID. R два блока батарей, питающих установленные спереди и сзади электромоторы. Суммарная мощность силовой установки — 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Динамика разгона до «сотни» — 2,25 секунды. Не исключено, что для заезда по «Дороге 99 поворотов» электрокар доработают: поменяют настройки системы управления электропитанием и пересмотрят аэродинамику.