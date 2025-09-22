Volkswagen потеряет 6 млрд долларов из-за слабого спроса на электрокары Porsche

Volkswagen потеряет 6 млрд долларов из-за слабого спроса на электрокары PorscheМарка возвращается к ДВС и гибридам
Porsche в пятницу отказалась от планов по электрификации модельного ряда. Топливные Porsche остаются в строю по крайней мере до 2030 года, и следующие модели с ДВС уже включены в долгосрочную стратегию марки. Выпуск электрокаров из-за медленного развития рынка, напротив, решено отложить. То же касается новой платформы, на которой они должны базироваться.
Это ответ Volkswagen на «масштабные изменения в автомобильной среде», сказал глава группы Оливер Блюме, отметив падающий спрос на дорогие электрокары.
Тем не менее, некоторые «батарейные» модели, запланированные ранее, все же увидят свет. В их числе Cayenne EV, который дебютирует в ближайшее время, и двухдверный спорткар в сегменте 718.
В результате масштабной смены планов Volkswagen снизила прогнозы по прибыли на 2025 год. Ожидается, что убытки составят около 5,1 миллиарда евро (шесть миллиардов долларов США). Сама Porsche же потеряет до 1,8 миллиарда евро.
О сомнениях, касающихся электрификации Porsche, сообщалось еще в мае. Тогда Блюме признался, что компания может прекратить продажу «батарейных» машин в Китае. Немецкие машины по китайским меркам слишком дороги и плохо продаются.