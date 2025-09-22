Volkswagen потеряет 6 млрд долларов из-за слабого спроса на электрокары Porsche

Porsche в пятницу отказалась от планов по электрификации модельного ряда. Топливные Porsche остаются в строю по крайней мере до 2030 года, и следующие модели с ДВС уже включены в долгосрочную стратегию марки. Выпуск электрокаров из-за медленного развития рынка, напротив, решено отложить. То же касается новой платформы, на которой они должны базироваться.

Это ответ Volkswagen на «масштабные изменения в автомобильной среде», сказал глава группы Оливер Блюме, отметив падающий спрос на дорогие электрокары.