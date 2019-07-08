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11:11

Электрический Volkswagen побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм

Заезд 680-сильного ID.R состоялся в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде

Электрический спортпрототип Volkswagen ID.R побил рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде. Предыдущее достижение продержалось 20 лет, а принадлежало оно формульному болиду McLaren-Mercedes MP4/13.
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За последний год Volkswagen ID.R установил два рекорда на абсолютно разных по своим параметрам трассах. Летом 2018-го спортпрототип стал самым быстрым автомобилем в истории «Пайкс-Пика»: французский гонщик Ромен Дюма на целых 16 секунд улучшил рекорд Себастьена Лёба и Peugeot 208 T16. В июне этого года ID.R получил звание самого быстрого электрокара Нюрбургринга.

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Заезд в Гудвуде отличался от предыдущих прежде всего протяженностью — длина трассы всего 1,86 километра. Инженерам пришлось «построить» специальную спринт-версию ID.R c более компактной и легкой батареей и другими настройками системы управления электропитанием. Наконец, спортпрототипу пересмотрели аэродинамику, а Bridgestone сделала для него специальные покрышки. Масса машины после доработок составила менее одной тонны.

Гудвудский подъем 680-сильный Volkswagen ID.R преодолел за 39,90 секунды, что на 1,7 секунды быстрее предыдущего рекорда. Он принадлежал Нику Хайдфельду и был установлен в 1999 году. Немецкий автогонщик выступал на болиде McLaren-Mercedes MP4/13, оснащенном 780-сильным V10.

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