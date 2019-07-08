Электрический Volkswagen побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм

Заезд в Гудвуде отличался от предыдущих прежде всего протяженностью — длина трассы всего 1,86 километра. Инженерам пришлось «построить» специальную спринт-версию ID.R c более компактной и легкой батареей и другими настройками системы управления электропитанием. Наконец, спортпрототипу пересмотрели аэродинамику, а Bridgestone сделала для него специальные покрышки. Масса машины после доработок составила менее одной тонны.