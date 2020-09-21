Посмотрите на необычный автодом на базе легендарного фургона Volkswagen

Необычный дом на колесах построила мексиканская компания PaCoMobil. За основу автокемпера инженеры взяли легендарный фургон Volkswagen Т2 1974 года выпуска. Всего существовало 50 необычных автодомов, которые за свой уникальный дизайн получили прозвище «Улитка». По словам продавца, до наших дней сохранилось всего шесть таких модификаций.

Несмотря на почти 50-летнюю историю, автодом находится в хорошем состоянии. На кузове модели отсутствует ржавчина, а все детали автокемпера, по словам продавца, являются оригинальными.