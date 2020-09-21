Посмотрите на необычный автодом на базе легендарного фургона Volkswagen

Необычный дом на колесах построила мексиканская компания PaCoMobil. За основу автокемпера инженеры взяли легендарный фургон Volkswagen Т2 1974 года выпуска. Всего существовало 50 необычных автодомов, которые за свой уникальный дизайн получили прозвище «Улитка». По словам продавца, до наших дней сохранилось всего шесть таких модификаций.
Несмотря на почти 50-летнюю историю, автодом находится в хорошем состоянии. На кузове модели отсутствует ржавчина, а все детали автокемпера, по словам продавца, являются оригинальными.
Фото: Bring A Trailer
Внутри дом на колесах оборудован небольшой кухней, санузлом, ящиками для хранения вещей, а также зоной отдыха с раскладным диваном и спальным местом над водительским сиденьем. Для создания «домашнего» уюта на пол автокемпера положили ламинат, кухонный фартук отделали мозаикой, а под потолок повесили хрустальную люстру.
Под капотом необычного автодома находится оригинальный 1,6-литровый двигатель мощностью 50 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с четырехступенчатой «механикой». Приобрести уникальный туристический кемпер с пробегом 91 000 километров можно за десять тысяч долларов (примерно 760 000 рублей по текущему курсу).
В середине сентября частная компания из города Павлово Нижегородской области сделала уютный автодом из полноприводного ПАЗ-3206. По заказу клиента у автобуса доработали ходовую часть, а салон переделали под полноценное жилое пространство.