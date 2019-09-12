Volkswagen возобновил проект очень маленького кроссовера

Ранее это название уже использовалось для шоу-кара, представленного в 2012 году в Бразилии, а двумя годами позже – в Индии. В 2016 году сообщалось, что Volkswagen отказался от проекта Taigun из-за того, что автомобиль оказался слишком маленьким – его сконструировали на платформе Up!, а результате чего длина не превышала 3,9 метра. По всей видимости, теперь крошечному кроссоверу дали второй шанс.