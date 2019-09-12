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12:28

Volkswagen возобновил проект очень маленького кроссовера

В арсенале немецкого бренда появится еще один глобальный вседорожник с невысоким ценником

Компания Volkswagen анонсировала очередной компактный кроссовер – на этот раз речь идет о модели Taigun на базе европейского Polo. Известно, что за разработку новинки отвечало бразильское подразделение марки, в этой же стране и наладят производство. При этом автомобиль получит статус глобального и будет поставляться в том числе в Европу.

Архитектура MQB A0, которая ляжет в основу новинки, также используется для кроссовера T-Cross – на сегодняшний день самого компактного вседорожника в модельном ряду Volkswagen. Его длина в зависимости от рынка равна 4,1-4,2 метра.

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Ранее это название уже использовалось для шоу-кара, представленного в 2012 году в Бразилии, а двумя годами позже – в Индии. В 2016 году сообщалось, что Volkswagen отказался от проекта Taigun из-за того, что автомобиль оказался слишком маленьким – его сконструировали на платформе Up!, а результате чего длина не превышала 3,9 метра. По всей видимости, теперь крошечному кроссоверу дали второй шанс.

Ранее стало известно, что в скором времени в Бразилии появится еще один кроссовер, купеобразный T-Sport модель дебютирует весной 2020 года.

Источник: Quatro Rodas