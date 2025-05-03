Volkswagen полностью раскрыл новый гигантский кроссовер Talagon

Volkswagen полностью раскрыл новый гигантский кроссовер TalagonНемецкая марка подготовила бензиновую модель без электрификации
Длина/ширина/высота нового Volkswagen Talagon равны соответственно 5168/2002/1792 миллиметрам, колёсная база — прежние 2980 миллиметров. По сравнению с предшественником длина выросла на полтора сантиметра, а по сравнению со знакомым россиянам «Терамонтом» — более чем на десять сантиметров. Платформа MQB с поперечным расположением двигателя неизменна.
я выбрал вместо рекламы.
Революции во внешности не случилось: Talagon верен классическим дверным ручкам, ведь кузовные панели старые. Поменялись бамперы, светотехника и решётка радиатора. Заявление о переходе модели во второе поколение — чистый маркетинг. Салон поменялся значительнее, но трёхэкранная панель не должна смущать: мультируль, кресла и дверные карты старые, в отличие от «Терамонта».
Двигатель V6 отправлен в отставку, у Volkswagen Talagon будут бензиновые 2,0-литровые «турбочетвёрки» отдачей до 272 лошадиных сил и 400 Нм. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот», всем версиям, кроме базовых, положен полный привод 4Motion. По опциям паритет: кроссовер тоже получил проекционный дисплей, панорамную крышу и новые водительские ассистенты.
Цены пока не объявлены, но Volkswagen Talagon обновился не так масштабно, как Teramont, поэтому должен быть дешевле. Сейчас с учётом скидок модель уходящего поколения стоит от 209 до 309 тысяч юаней (29-42,5 тысячи долларов).