Volkswagen полностью раскрыл новый гигантский кроссовер Talagon

Немецкая марка подготовила бензиновую модель без электрификации

Представлен самый большой кроссовер Volkswagen длиной 5,17 метра. В Китае на автосалоне в Шанхае незамеченной осталась премьера вседорожника Talagon второго поколения. Речь идёт об аналоге Teramont от совместного предприятия FAW-Volkswagen, но паритет сохранился: новинка оказалась на сантиметр длиннее! Само собой, салон трёхрядный: заявлены конфигурации с шестью и семью местами. По традиции, Volkswagen предложит за доплату пакет R-Line.