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12:30

У Volkswagen появится кроссовер с двумя спойлерами

Новинка предназначена для китайского рынка

Volkswagen SUV Coupe Concept
Опубликованы патентные изображения серийного кросс-купе на базе модели Volkswagen Tayron для рынка Китая. У новинки есть как минимум одна характерная особенность – это два спойлера, один из которых установлен на крыше, а второй – на багажной двери.

В остальном купеобразный кроссовер выполнен в стандартном стиле: покатая крыша, массивные воздухозаборники и бамперы в стиле линейки R-Line, а также отличные от стандартного Tayron задние фонари и светодиодные полосы дневных ходовых огней. В целом дизайн повторяет концепцию Volkswagen SUV Coupe, представленную в Китае весной этого года.

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Из документа, опубликованного Министерством промышленности Китая, следует, что кросс-купе лишь ненамного меньше обычного кроссовера: он на три миллиметра короче и на 25 миллиметров ниже Tayron. Длина, высота и ширина новинки равны 4586, 1635 и 1860 миллиметрам соответственно, а колесная база составляет 2731 миллиметр. Для сравнения, база у купеобразного Tayron больше, чем у европейского Tiguan (2677 миллиметров).

Volkswagen SUV Coupe Concept

По предварительным данным, Tayron Coupe появится на рынке с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 220 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Этот же агрегат в сочетании с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями и системой полного привода предлагается в качестве топового для стандартного кроссовера. Производство наладят на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen.

Цены на новинку пока не объявлены. Скорее всего, кросс-купе окажется ощутимо дороже Volkswagen Tayron с аналогичным мотором, который стоит от 260 900 юаней (2,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в линейка немецкого бренда пополнится еще одним глобальным кроссовером, который получит название Taigun. За разработку модели отвечает бразильское подразделение Volkswagen, там же организуют и производство автомобилей.

Источник: Autoweek