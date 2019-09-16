У Volkswagen появится кроссовер с двумя спойлерами

В остальном купеобразный кроссовер выполнен в стандартном стиле: покатая крыша, массивные воздухозаборники и бамперы в стиле линейки R-Line, а также отличные от стандартного Tayron задние фонари и светодиодные полосы дневных ходовых огней. В целом дизайн повторяет концепцию Volkswagen SUV Coupe, представленную в Китае весной этого года.
Из документа, опубликованного Министерством промышленности Китая, следует, что кросс-купе лишь ненамного меньше обычного кроссовера: он на три миллиметра короче и на 25 миллиметров ниже Tayron. Длина, высота и ширина новинки равны 4586, 1635 и 1860 миллиметрам соответственно, а колесная база составляет 2731 миллиметр. Для сравнения, база у купеобразного Tayron больше, чем у европейского Tiguan (2677 миллиметров).
По предварительным данным, Tayron Coupe появится на рынке с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 220 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Этот же агрегат в сочетании с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями и системой полного привода предлагается в качестве топового для стандартного кроссовера. Производство наладят на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen.
Цены на новинку пока не объявлены. Скорее всего, кросс-купе окажется ощутимо дороже Volkswagen Tayron с аналогичным мотором, который стоит от 260 900 юаней (2,7 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что в линейка немецкого бренда пополнится еще одним глобальным кроссовером, который получит название Taigun. За разработку модели отвечает бразильское подразделение Volkswagen, там же организуют и производство автомобилей.