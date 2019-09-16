У Volkswagen появится кроссовер с двумя спойлерами

Цены на новинку пока не объявлены. Скорее всего, кросс-купе окажется ощутимо дороже Volkswagen Tayron с аналогичным мотором, который стоит от 260 900 юаней (2,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в линейка немецкого бренда пополнится еще одним глобальным кроссовером, который получит название Taigun. За разработку модели отвечает бразильское подразделение Volkswagen, там же организуют и производство автомобилей.