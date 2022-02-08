Новый Volkswagen Tiguan будет не узнать

Скорее всего, Tiguan предложат с автопилотом, а в линейку двигателей войдут агрегаты от Volkswagen Golf восьмого поколения. Это будут трех- и четырехцилиндровые моторы объемом от 1,0 и 2,0 литра в сочетании с механической шестиступенчатой коробкой передач либо с семиступенчатым преселективным «роботом». «Заряженному» Tiguan R полагается двухлитровая «турбочетверка» мощностью около 350 лошадиных сил.