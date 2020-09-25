Volkswagen рассказал об обновлённом Tiguan для России

Такой Tiguan можно отличить от предшественника по иным бамперам с крупными отверстиями воздуховодов спереди, иной решётке радиатора, хромированному декору, новому дизайну колёсных дисков и изменённой оптике. Кроссовер получил обновлённую мультимедийную систему MIB3 с расширенным функционалом, также и климатическую установку Climatronic, которая теперь управляется сенсорными кнопками.

Для Россиян Volkswagen приготовил четыре комплектации кроссовера. В базовой Respect он оснащён 17-дюймовыми легкосплавными дисками, рейлингами на крыше и светодиодными фарами ближнего и дальнего света. Также в списке оборудования числится кожаный руль с подогревом, трёхзонный климат-контроль, круиз-контроль, зеркала заднего вида с электроприводом и аудиосистема с 6,5-дюймовым сенсорным экраном.