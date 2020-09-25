Volkswagen рассказал об обновлённом Tiguan для России

Такой Tiguan можно отличить от предшественника по иным бамперам с крупными отверстиями воздуховодов спереди, иной решётке радиатора, хромированному декору, новому дизайну колёсных дисков и изменённой оптике. Кроссовер получил обновлённую мультимедийную систему MIB3 с расширенным функционалом, также и климатическую установку Climatronic, которая теперь управляется сенсорными кнопками.
Для Россиян Volkswagen приготовил четыре комплектации кроссовера. В базовой Respect он оснащён 17-дюймовыми легкосплавными дисками, рейлингами на крыше и светодиодными фарами ближнего и дальнего света. Также в списке оборудования числится кожаный руль с подогревом, трёхзонный климат-контроль, круиз-контроль, зеркала заднего вида с электроприводом и аудиосистема с 6,5-дюймовым сенсорным экраном.
Фото: Volkswagen
Версия Status получила тонировку задних стёкол, передние сиденья с регулировкой поясничного подпора и 8-дюймовый тачскрин аудосистемы с навигатором. В комплектацию включена камера заднего вида Rear View, интерфейс AppConnect, датчики парковки, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, датчики света, дождя и подогрев задних сидений.
В комплектации Exclusive оснащение дополнено 18-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками и диодными фарами прожекторного типа. Список ассистентов включает в себя систему удержания в полосе, бесключевой запуск двигателя и систему мониторинга давления в шинах.
Фото: Volkswagen
Наконец, «топовую» R-Line предложат с 19-дюймовыми дисками, увеличенным задним спойлером и особыми бамперами. В салоне установлены кожаные сиденья с электрорегулировками и памятью настроек. Кроме этого, комплектацию можно отличить по накладкам на пороги, напольным коврикам и иному рулевому колесу.
В моторную гамму вошли четыре прежних двигателя объёмом от 1,4 до 2,0 литра и мощностью 125, 150, 180 и 220 лошадиных сил. «Младшему» мотору положена механическая коробка передач и передний привод, 150-сильный предложат с автоматом и опциональным приводом на все колёса. Два самых мощных мотора агрегатируются с автоматической трансмиссией и полным приводом.
Стоимость новинки, а также дату её появления в дилерских центрах Volkswagen обещает раскрыть позже. Пока же россиянам доступен дореформенный Tiguan второго поколения по цене от 1 759 000 до 2 809 000 рублей.
Накануне Volkswagen представил свой первый серийный электрокроссовер ID.4. Автомобиль получил внешность в духе электрохэтчбека ID.3 – первой модели из электрической линейки ID, — запас хода до 520 километров и богатый список современных технологий.