Volkswagen Tiguan получил купеобразную X-версию

По габаритам новинка сравнима с удлинённым Tiguan L, на базе которого она и построена. В длину Tiguan X достигает 4764 миллиметров (+63), в ширину – 1859 миллиметров (+20), в высоту — 1628 миллиметров (-46), а колёсная база равна 2791 миллиметру (+4). От стандартного «Тигуана» кросс-купе отличается покатой крышей и оформлением кормы: задние фонари соединены линией светодиодов, а в бампере имеются декоративные патрубки с хромированной окантовкой.

Турбомотор объёмом 2,0 литра в двух вариантах форсировки (186 и 220 сил) сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Также известно, что модификация 380TSI получит полный привод 4Motion.