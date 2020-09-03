Volkswagen Tiguan получил купеобразную X-версию

По габаритам новинка сравнима с удлинённым Tiguan L, на базе которого она и построена. В длину Tiguan X достигает 4764 миллиметров (+63), в ширину – 1859 миллиметров (+20), в высоту — 1628 миллиметров (-46), а колёсная база равна 2791 миллиметру (+4). От стандартного «Тигуана» кросс-купе отличается покатой крышей и оформлением кормы: задние фонари соединены линией светодиодов, а в бампере имеются декоративные патрубки с хромированной окантовкой.
Турбомотор объёмом 2,0 литра в двух вариантах форсировки (186 и 220 сил) сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Также известно, что модификация 380TSI получит полный привод 4Motion.
Производство Volkswagen Tiguan X наладят на мощностях шанхайского завода компании. По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 250 тысячи юаней (около 2,5 миллиона рублей).
Это уже не первая X-версия для линейки кроссоверов бренда. Ранее на китайский рынок вышли Teramont X и Tayron X. Однако ни один из них не продаётся в России — и вряд ли когда-либо будет.