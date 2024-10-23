С молотка пустят редчайший дизель-электрический хэтчбек Volkswagen

XL1 получил последовательно-гибридную силовую установку, в которую вошли 800-кубовый дизельный двигатель мощностью 48 лошадиных сил и 27-сильный электромотор. Агрегаты дополнили роботизированной трансмиссией DSG. Запас хода модели на электротяге составил около 50 километров. Используя ДВС, автомобиль может проехать сто километров, потратив два литра топлива. В гибридном режиме средний расход составил 0,9 литра на «сотню».

За два года производства специалисты Volkswagen выпустили всего 250 XL1, из которых в свободную продажу поступили 200 машин. Стоимость модели на тот момент составляла 111 000 евро. Судя по фотографиям, представленный экземпляр сохранился в превосходном состоянии. Расстаться с необычным хэтчбеком, который находится в Великобритании, владелец готов за 69 950 фунтов стерлингов (примерно 8,8 миллиона рублей по текущему курсу).