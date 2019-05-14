Volkswagen вложит миллиард евро в строительство аккумуляторного завода

Решение о строительстве батарейного завода, принятое наблюдательным советом и советом правления Volkswagen AG, станет частью стратегии по электрификации линейки Volkswagen Group. Предприятие позволит обеспечить необходимый рост, а также стать компании независимой от сторонних поставщиков. Эти меры, говорится в обращении руководства Volkswagen, «будут способствовать фундаментальной трансформации бизнеса и обеспечат будущее всего концерна».

Помимо вопроса о расширении производства, Volkswagen задумается о продаже или реорганизации части бизнес-единиц. Компания рассматривает варианты создания совместного предприятия или партнерства для производителя судовых дизельных двигателей MAN Energy Solutions и выпускающего автомобильные трансмиссии Renk.