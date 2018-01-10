Volkswagen стал крупнейшим автопроизводителем, снова обойдя «Тойоту»

Группа Volkswagen по итогам 2017 года станет крупнейшим автопроизводителем в мире, обогнав «Тойоту». Совокупный объем продаж брендов, входящих в состав немецкого концерна, достигнет 10,7 миллиона машин (10,35 миллиона у Toyota). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные издания Bild am Sonntag.

Лучшие продажи среди концерна показали в прошлом году Audi и Porsche, а значительно улучшить результаты помогло повышение спроса на модели Volkswagen в Китае.

Высокие объемы продаж позволили Volkswagen получить рекордную выручку — 220 миллиардов евро — и улучшить результат предыдущего года (217 миллиардов евро).

Компания Volkswagen в 2017-м также установила новый производственный рекорд — более шести миллионов выпущенных автомобилей. Сейчас Volkswagen собирает свыше 60 моделей, самыми популярными из которых являются Jetta, Golf, Passat, Polo и представленная в Китае модель Santana.

По итогам 2016-го концерн Volkswagen тоже обогнал «Тойоту» – 10,31 против 10,17 миллиона проданных автомобилей. При этом немецкой компании не помешал даже «дизельгейт» – скандал, связанный с занижением уровня вредных выбросов у машин группы.