Volkswagen будет терять 3000 евро на каждом электрокаре

На первоначальном этапе батарейные машины станут для производителя убыточными, пишет Auto Motor und Sport. На каждом автомобиле Volkswagen будет терять три тысяч евро, при этом начальная цена электрокара составит 29 990 евро до вычета государственных субсидий. Прибыльным производство станет только к 2025 году.

Такое положение типично для производителей, которым нужно вкладывать значительные средства в разработку электромобилей. Известно, что Fiat на компакт-каре 500e теряет 20 тысяч долларов, а Chevrolet получает убыток 9000 долларов с каждого проданного Bolt.