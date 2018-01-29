Volkswagen заставлял обезьян дышать выхлопами дизельных машин

Компанию Volkswagen обвинили в бесчеловечных экспериментах над животными. В судебном иске, поданном против производителя в США, сообщается, что в 2014 году марка финансировала эксперимент, в ходе которого 10 обезьян, запертых в герметичной камере и смотревших мультфильмы, дышали выхлопными газами дизельного Volkswagen Beetle. Об этом сообщает New York Times.

Эксперимент проводился Исследовательским институтом респираторных заболеваний Лавлейса в лаборатории в Альбукерке по заказу Европейской группы по исследованию влияния транспорта на окружающую среду и здоровье (E.U.G.T). Денежные средства на проведение исследований выделяли, помимо Volkswagen, Daimler и BMW.

Целью тестов было доказать, что современные дизельные двигатели гораздо безопаснее и чище своих предшественников. Однако исследователям не сообщили, что в автомобилях используется специальное ПО, уменьшающее количество вредных выбросов.

Правительство Нижней Саксонии, которое является крупнейшим акционером Volkswagen, потребовало полностью раскрыть информацию об экспериментах 2014 года, а также недопустить повторения подобных исследований в будущем.

В свою очередь руководство Volkswagen принесло извинения и заявило, что научные методы, выбранные в то время, были ошибочными, и лучше было бы вообще отказаться от эксперимента. В Daimler и BMW заверили, что исследования были полностью законны и одобрены консультационным советом, в который входили ученые из ведущих научно-исследовательских институтов.

Альбукерский эксперимент стал новой поворотной точкой в дизельном скандале, который уже стоил Volkswagen 26 миллиардов долларов. Власти США признали компанию виновной в манипулировании данными об уровне выбросов вредных веществ и обязали заплатить штраф, а также отремонтировать или выкупить проданные ранее машины.