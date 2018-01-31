Маттиас Мюллер временно отстранил от работы Томаса Штега

Пульс

Топ-менеджер VW лишился места из-за «эксперимента с обезьянами»

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31 января 2018

Глава концерна Volkswagen Маттиас Мюллер отстранил от работы директора по внешним связям Томаса Штега на время проведения расследования по факту проведения экспериментов над животными. Ранее Штег признал вину и взял на себя полную ответственность за произошедшее, пишет Automotive News.

[Дизельный скандал Volkswagen в цифрах](https://motor.ru/selector/vwnumbers.htm)

Дизельный скандал Volkswagen в цифрах

Согласно данным e-mail переписки, в мае 2013 года Штега проинформировали о готовящемся эксперименте. Его целью было опровергнуть заключение Всемирной организации здравоохранения о том, что выхлопы дизельных двигателей могут вызывать рак.

При этом, как отмечает Штег в интервью немецкой газете Bild, эксперимент соответствовал международным научным стандартам, в том числе был одобрен комиссией по этике США.

Скандал разгорелся на фоне появившейся информации о том, что Volkswagen финансировал эксперимент в ходе которого 10 обезьян, запертых в герметичной камере, дышали выхлопными газами дизельного Beetle. Эксперимент проводился Исследовательским институтом респираторных заболеваний Лавлейса по заказу Европейской группы по исследованию влияния транспорта на окружающую среду и здоровье (E.U.G.T).

После раскрытия данных об экспериментах руководство группы принесло извинения и заявило, что выбранные научные методы были ошибочными.

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Фото: pixabay.com
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