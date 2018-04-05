Вседорожник будет называться Tayron

Пульс

Появились фотографии нового кроссовера Volkswagen

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5 апреля 2018

В Сети появились фотографии нового кроссовера Volkswagen под названием Tayron. Модель предназначена для китайского рынка и является товарной версией прототипа Advanced Midsize SUV, представленного одновременно с Touareg третьего поколения в Пекине. Снимки опубликованы на сайте CarNewsChina.

Volkswagen Tayron построен на платформе «Тигуана». В Китае марка продает обычный Tiguan, который импортируется из Европы, и длиннобазный вариант, собираемый на совместном предпрятии в КНР. Для «Тайрона» используется именно стандартный вариант шасси.

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Прототип Volkswagen Advanced Midsize SUV

Прототип Volkswagen Advanced Midsize SUV

Прототип Volkswagen Advanced Midsize SUV

Прототип Volkswagen Advanced Midsize SUV

Прототип Volkswagen Advanced Midsize SUV

Прототип Volkswagen Advanced Midsize SUV

Гамма двигателей еще не анонсирована, но эмблема на фотографии — 380 TSI — указывает, что машина оснащена двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 220 лошадиных сил.

Публичный дебют новинки состоится в конце апреля на Пекинском автосалоне. Производство кроссовера будет налажено на заводе FAW-Volkswagen. Продажи Tayron в Китае начнутся во второй половине текущего года. Не исключено, что в будущем машина может выйти на рынки Европы и США.

Прототип Volkswagen Powerful Family SUV

Прототип Volkswagen Powerful Family SUV

Там же в Пекине состоялась презентация прототипа доступного кроссовера, который расположится на ступеньку ниже Tiguan. Модель, построенная на платформе MQB, станет первой разработанной для Китая машиной, которая выйдет на глобальный рынок.

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