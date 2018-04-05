В Сети появились фотографии нового кроссовера Volkswagen под названием Tayron. Модель предназначена для китайского рынка и является товарной версией прототипа Advanced Midsize SUV, представленного одновременно с Touareg третьего поколения в Пекине. Снимки опубликованы на сайте CarNewsChina.

Volkswagen Tayron построен на платформе «Тигуана». В Китае марка продает обычный Tiguan, который импортируется из Европы, и длиннобазный вариант, собираемый на совместном предпрятии в КНР. Для «Тайрона» используется именно стандартный вариант шасси.

1/3 2/3 3/3 Прототип Volkswagen Advanced Midsize SUV Прототип Volkswagen Advanced Midsize SUV Прототип Volkswagen Advanced Midsize SUV

Гамма двигателей еще не анонсирована, но эмблема на фотографии — 380 TSI — указывает, что машина оснащена двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 220 лошадиных сил.

Публичный дебют новинки состоится в конце апреля на Пекинском автосалоне. Производство кроссовера будет налажено на заводе FAW-Volkswagen. Продажи Tayron в Китае начнутся во второй половине текущего года. Не исключено, что в будущем машина может выйти на рынки Европы и США.

Прототип Volkswagen Powerful Family SUV

Там же в Пекине состоялась презентация прототипа доступного кроссовера, который расположится на ступеньку ниже Tiguan. Модель, построенная на платформе MQB, станет первой разработанной для Китая машиной, которая выйдет на глобальный рынок.