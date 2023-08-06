Выяснились рублевые цены нового JAC, который станет «Москвичом»

Инсайдеры утверждают, что на первых порах у нас начнут продавать машины казахстанской сборки с бензиновыми «атмосферниками» объёмом 1,6 литра. У кроссоверов будет русифицированная медиасистема с 10,2-дюймовым тачскрином, передние и задние парктроники, климат- и круиз-контроль, система стабилизации, камера заднего вида, а также до шести подушек безопасности.