Выяснились рублевые цены нового JAC, который станет «Москвичом»До России доберётся новый бюджетный кроссовер длиной 4,4 метра
Выяснились рублевые цены нового JAC, который станет «Москвичом». Портал «Китайские автомобили» утверждает, что до конца месяца в нашу страну привезут JAC JS3 казахстанской сборки. Базовая версия с 6-ступенчатой «механикой» будет стоить 1,74 миллиона рублей, за модификацию с вариатором придётся выложить 1,83 миллиона рублей. Новинке по умолчанию обещано богатое оснащение, а вот дорожный просвет невелик: всего 155 миллиметров.
JAC JS3 интересен потому, что в мае этот кроссовер назвал будущим «Москвичом» глава Татарстана Рустам Минниханов. Руководитель региона поделился видео краш-теста автомобиля, когда находился с рабочей поездкой в Китае. Когда именно JAC превратится в «Москвич» пока не сообщается.
Инсайдеры утверждают, что на первых порах у нас начнут продавать машины казахстанской сборки с бензиновыми «атмосферниками» объёмом 1,6 литра. У кроссоверов будет русифицированная медиасистема с 10,2-дюймовым тачскрином, передние и задние парктроники, климат- и круиз-контроль, система стабилизации, камера заднего вида, а также до шести подушек безопасности.
В российской линейке JAC новый JS3 заменит устаревший кроссовер S3. Продажи «троек» фактически завершились: за полгода на учёт поставлено всего 14 машин. Однако на официальном сайте JAC модель до сих пор остаётся по цене от 1,4 миллиона рублей.