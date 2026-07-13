«Взрывается он»: ДТП парализовало МКАД, появились кадры
«Несколько машин столкнулись на 7 км МКАД: грузовая „Газель“ ввезла на буксире другую машину, в какой-то момент они остановились. Спустя некоторое время в них влетела пассажирская „Газель“ и вспыхнула. После этого легковой автомобиль, объезжая место аварии, сбил одного из участников предыдущего ДТП», — говорится в публикации.
По данным канала, в результате инцидента пострадали два человека — им оказали помощь прибывшие медики. Пожар удалось потушить. На опубликованных кадрах видно, что повреждённая машина перекрыла одну из полос, что осложняет движение.
На видео из социальных сетей, снятом очевидцем, видно, как спасатели ликвидируют возгорание, при этом заметно, что пламя полностью охватило грузовик. По словам автора видео, в момент пожара в транспорте что-то взрывалось. По данным столичного Дептранса, движение транспорта было заблокировано, проезд осуществлялся по трем полосам из шести.
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