«Взрывается он»: ДТП парализовало МКАД, появились кадры

«Несколько машин столкнулись на 7 км МКАД: грузовая „Газель“ ввезла на буксире другую машину, в какой-то момент они остановились. Спустя некоторое время в них влетела пассажирская „Газель“ и вспыхнула. После этого легковой автомобиль, объезжая место аварии, сбил одного из участников предыдущего ДТП», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате инцидента пострадали два человека — им оказали помощь прибывшие медики. Пожар удалось потушить. На опубликованных кадрах видно, что повреждённая машина перекрыла одну из полос, что осложняет движение.