Единственный в мире серийный двигатель W12 является уникальной разработкой концерна Volkswagen. Он увидел свет ещё в 2001 году и с тех пор применялся на Audi A8 и Bentley почти всех моделей — Bentayga, Continental GT и Flying Spur. Мотор с небольшими доработками дожил до наших дней, но теперь над ним сгущаются тучи: как сообщает издание Autoblog, компания Bentley готовится отправить мотор W12 в отставку, а на Audi, похоже, он больше не вернётся. На пресс-конференции, посвящённой будущему британской люксовой марки, было объявлено о тотальной электрификации к 2026 году.