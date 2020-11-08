Единственный в мире серийный двигатель W12 является уникальной разработкой концерна Volkswagen. Он увидел свет ещё в 2001 году и с тех пор применялся на Audi A8 и Bentley почти всех моделей — Bentayga, Continental GT и Flying Spur. Мотор с небольшими доработками дожил до наших дней, но теперь над ним сгущаются тучи: как сообщает издание Autoblog, компания Bentley готовится отправить мотор W12 в отставку, а на Audi, похоже, он больше не вернётся. На пресс-конференции, посвящённой будущему британской люксовой марки, было объявлено о тотальной электрификации к 2026 году.
Глава Bentley Эдриан Холлмарк заявил, что через шесть лет все модели компании будут или гибридами, или электромобилями. Двигатель W12 за свою долгую карьеру ни разу не был гибридным, так что к 2026 году мотор экзотической конфигурации будет полностью исключён из модельного ряда Bentley. Причина его отставки заключается прежде всего в постоянном ужесточении норм вредных выбросов, вписать в которые 6,0-литровый битурбомотор становится всё сложнее и затратнее. По словам Холлмарка, 55 процентов клиентов Bentley уже готовы купить электрическую модель.