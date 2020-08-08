Новый Mercedes-AMG S 63 станет 800-сильным супергибридом

Данные о производительности и силовой установке нового Mercedes-AMG S 63 опубликовали на немецком профильном форуме. Утверждается, что для седана адаптируют начинку, идентичную той, что готовится для лифтбека Mercedes-AMG GT 73.

Это значит, что 4,0-литровая 612-сильная «битурбовосьмёрка» M177 будет дополнена 204-сильным электродвигателем и тяговой батареей ёмкостью 20 киловатт-часов. Несмотря на значительный рост мощности, новый Mercedes-AMG S 63 вряд ли станет заметно быстрее предшественника из-за возросшей массы, однако электрификация позволит Daimler сделать флагман значительно экономичнее и экологичнее.

Отмечается, что линейка «заряженных» S-Классов серии W223 сократится до единственной модели AMG S 63 в кузове седан. Мотор V12 останется прерогативой Mercedes-Maybach; купе и кабриолеты S-Class отправятся в отставку и преемника не получат.