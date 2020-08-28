Jeep показал новые фотографии Grand Wagoneer

Новая порция фотографий позволяет рассмотреть компоновку салона внедорожника. Посадочная формула Wagoneer/Grand Wagoneer, которые будут доступны исключительно с тремя рядами сидений, определяется как 2+2+3, то есть посередине будут два капитанских кресла, разделенные широкой консолью, сзади — отформованный под трех пассажиров диван. Помимо этого, модели достанется огромная панорамная крыша и декорированные металлом (или пластиком с металлическим эффектом) торцы передней панели с выгравированными очертаниями машины .
Из предыдущих «сливов» известно, что у «Вагонира» будет решетка радиатора в стиле моделей 1960-х годов, замысловатые шайба-контроллер мультимедийной системы и кнопка запуска двигателя. От Grand Cherokee новинка отличится качеством отделки и вниманием к деталям, а также богатым оснащением, частью которого станут развлекательная система для задних пассажиров и новая мультимедиа с 12-дюймовым сенсорным дисплеем.
В основу Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer ляжет шасси пикапа RAM 1500, а значит внедорожник получит раму и похожий набор агрегатов. Базовым двигателем может стать V6 3.6 (309 сил и 365 Нм) c 48-вольтовой системой eTorque, компанию ему составят HEMI V8 5.7 (401 сила и 556 Нм) и трехлитровый дизель V6 (264 силы и 651 Нм). Все будут сочетаться в восьмидиапазонным автоматом ZF. Привод — задний либо полный.