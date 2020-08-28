Jeep показал новые фотографии Grand Wagoneer

Из предыдущих «сливов» известно, что у «Вагонира» будет решетка радиатора в стиле моделей 1960-х годов, замысловатые шайба-контроллер мультимедийной системы и кнопка запуска двигателя. От Grand Cherokee новинка отличится качеством отделки и вниманием к деталям, а также богатым оснащением, частью которого станут развлекательная система для задних пассажиров и новая мультимедиа с 12-дюймовым сенсорным дисплеем.