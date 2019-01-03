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3 января, 12:17

Hyundai разработает шагающий автомобиль

Премьера концепта состоится на выставке CES

На выставке потребительской электроники CES, которая откроется в Лас-Вегасе 7 января, компания Hyundai покажет концепт под названием Elevate. Производитель называет новинку «шагающим автомобилем».
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Подробностей о прототипе пока мало. В Hyundai лишь уточнили, что автомобиль получит четыре роботизированные ноги с колесами и электрическую силовую установку. По задумке дизайнеров, подобная машина сможет передвигаться по чрезвычайно сложным поверхностям и поможет человеку добраться до тех мест, куда на обычном транспортном средстве доехать было бы невозможно.

Ранее появилась информация о том, что на выставке CES дебютирует концепт интерьера беспилотника с четвертным или пятым уровнем автономности, подготовленный фирмой Hyundai Mobis. Его особенностью станет специальное стекло, которое сможет менять степень прозрачности и превращаться в огромный дисплей.

Аналогичную разработку готовит и компания Toyota. Ее концепт ACES даст представление об интерьерах моделей будущего, оснащенных продвинутыми системами автопилотирования.

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