Российский спортпрототип приехал к призам в чемпионате WEC

Еще один экипаж на BR1 финишировал на шестой позиции — это Джеймс Аллен, Бен Хенли и Ренгер ван дер Занде на болиде частной американской команды Dragonspeed.

Лучшим из экипажей на прототипах полулюбительской категории LMP2 стали гонщики из команды Джеки Чана: Хо-Пин Тун, Стефан Рикельми и Габриэль Обри на болиде Oreca. Любопытно, что победители в профессиональной категории «Гран-Туризмо» финишировали впереди них: «золото» категории LMGTE-Pro ушло Марко Соренсену и Ник Тиму на новейшем купе Aston Martin Vantage AMR.