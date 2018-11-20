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18:15

Российский спортпрототип приехал к призам в чемпионате WEC

Алешин, Петров и Баттон на болиде BR1 отстали от заводских «Тойот» всего на круг

Пилоты российской команды SMP Racing – Михаил Алешин, Виталий Петров и Дженсон Баттон – финишировали на китайском этапе чемпионата мира по длинным гонкам (WEC) на третьем месте, сразу за парой заводских «Тойот». Эта гонка два раза приостанавливалась красными флагами из-за сильнейшего ливня.

После старта шестичасовой гонки пилоты успели проехать менее десяти кругов: дождь настолько усилился, что продолжать борьбу стало невозможно — судьям пришлось выпустить на трассу автомобиль безопасности, а потом и остановить заезд красными флагами. Час спустя дали рестарт, но буквально через четыре круга заезд вновь пришлось останавливать. В последние три часа гонку все-таки смогли продолжить в нормальном режиме.

Ливень в день гонки

Оспорить лидерство заводских «Тойот» никому не удалось: 1000-сильные гибриды категории LMP1 гораздо быстрее любого другой машины в WEC. Экипажи российской команды SMP Racing, финансируемой бизнесменом Борисом Ротенбернгом, в этом сезоне выступают на болидах российского бренда BR c английским турбомотором AER.

Из двух экипажей японской марки однозначный перевес был на стороне машины под номером 18 (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес): стартовав со второго места, они быстро вырвались впереди, оторвавшись от своих коллег по команде на полминуты.

Гибридный болид Toyota победителей гонки в абсолютном зачете

Фернандо Алонсо за рулем второй «Тойоты» даже откатился на третье место, но в итоге набрал темп и вернул позицию, обогнав Михаила Алешина на прототипе BR1 под номером 11. Сменивший испанца Казуки Накадзима сократил разрыв с лидером до 18 секунд. А когда трассу усеяло обломками машины Матевоса Исаакяна (BR1 №17), Накадзима подобрался к совсем близко к первой позиции — но атаковать не смог, так и завершив гонку на втором месте.

На последних кругах гонки Петров был вынужден отбивать атаки Андре Лоттерера из швейцарской команды Rebellion Racing на прототипе Rebellion R13 — но ему это успешно удалось. Экипаж российском команды финишировал с кругом отставания от победителя: в результате Михаил Алешин, Виталий Петров и Дженсон Баттон поднялись на третью ступень пьедестала. Это первое в истории призовое место на этапе WEC для автомобиля российской марки.

Михаил Алешин, Виталий Петров и Дженсон Баттон впервые в истории чемпионата WEC привели свой болид российской мареи BR на призовое место

Еще один экипаж на BR1 финишировал на шестой позиции — это Джеймс Аллен, Бен Хенли и Ренгер ван дер Занде на болиде частной американской команды Dragonspeed.

Лучшим из экипажей на прототипах полулюбительской категории LMP2 стали гонщики из команды Джеки Чана: Хо-Пин Тун, Стефан Рикельми и Габриэль Обри на болиде Oreca. Любопытно, что победители в профессиональной категории «Гран-Туризмо» финишировали впереди них: «золото» категории LMGTE-Pro ушло Марко Соренсену и Ник Тиму на новейшем купе Aston Martin Vantage AMR.

Aston Martin Vantage AMR победителей гонки в категории LMGTE-Pro

После гонки в Шанхае сезон WEC продолжается, но все уходят на четырехмесячный перерыв. Следующий этап состоится на американской трассе Sebring в марте 2019 года.

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