Обновлённый Mercedes-Benz E-класса, гибридная Skoda Octavia RS и двухцветная Hyundai Creta: главное за неделю

Обновленный Mercedes-Benz E-Class и его AMG-версия: подробности
Компания Mercedes-Benz рассекретила обновленный E-Class. В середине жизненного цикла доработали всё семейство модели, включая седан, универсал, вседорожный вариант All-Terrain и младшую AMG-модификацию. Изменился дизайн внешности и интерьера автомобилей, но основные доработки касаются технического начинки E-Класса и возможностей электронных ассистирующих систем. От предшественника рестайлинговые автомобили легко отличить по дизайну передка (изменилась решетка радиатора, фары головного света и передний бампер) и иным фонарям. Помимо этого, для Е-Класса была расширена гамма цветов и вариантов отделки интерьера. Для кузова теперь доступно три дополнительных оттенка, для интерьера — три цветовых сочетания и четыре новых материала декоративных вставок.
Гибридная Skoda Octavia RS: 245 сил и разгон до сотни за 7,3 секунды
Компания Skoda представила «заряженную» версию модели Octavia. Она получила гибридную силовую установку и стала медленнее предшественника. Ожидается, что автомобиль появится на рынке в середине года. В состав гибридной силовой установки вошел 1,4-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 150 сил, 115-сильный электродвигатель, батарея емкостью 13 киловатт-часов и шестиступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями. Суммарная отдача – 245 лошадиных сил и 400 Нм. Модель осталась переднеприводной. Уровень вредных выбросов удалось довести до 30 граммов на километр, что соответствует новому, более строгому стандарту Европейского союза, который вступит в силу с 2021 года. На электротяге Octavia RS может проехать до 60 километров по циклу WLTP.
Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Компания Porsche представила Turbo-версию 911 серии 992. Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей. Новый Porsche 911 Turbo S раздался в ширину: спереди на 45 миллиметров, а сзади на 20 миллиметров. Колея передних колес увеличилась на 42 миллиметра, а задних – на 10 миллиметров. Модель впервые комплектуется разноразмерными шинами: спереди стоят колеса на 20 дюймов, сзади – 21-дюймВ качестве силовой установки используется 3,8-литровый битурбооппозитник, который развивает 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Это на 70 сил и 50 Нм больше, чем у предшественника.
Появились первые фотографии нового Genesis G80
Genesis, премиальный суббренд Hyundai, опубликовал первые официальные изображения модели G80 нового поколения. Седан изменился снаружи и внутри – дизайн выполнен в стиле недавнего кроссовера GV80, а интерьер и вовсе скопирован со старшей модели за исключением некоторых деталей. В основу новинки легла та же архитектура, на которой базируется и GV80. Седан получил продольно расположенный двигатель и привод на заднюю ось, а полноприводная трансмиссия доступна в качестве опции. Скорее всего, седан получит бензиновые двигатели с турбонагнетателем объемом 2,5 и 3,5 литра мощностью 305 и 375 лошадиных сил соответственно и турбодизель 3.0 (278 сил), которые также будут позаимствованы у кроссовера. Коробка передач – восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Hyundai обновила Creta в России
Компания Hyundai объявила о скором появлении в России обновленного кроссовера Creta. Автомобиль изменился внешне, получил двухцветную окраску и 16-дюймовые диски. От дореформенной модели новинка отличается рисунком радиаторной решетки: теперь она имеет «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся автомобилей Hyundai. Кроме того, кроссовер можно будет заказать в одном из пяти цветов в комбинации с черной крышей и с 16-дюймовыми дисками нового дизайна. Для кроссовера доступны пять уровней исполнения: Start, Active, Comfort, Travel и Style. Линейка двигателей осталась прежней. Она включает 1,6-литровый мотор мощностью 123 лошадиные силы и двухлитровый агрегат с отдачей 149,6 силы. Оба они работают как с «механикой», так и с «автоматом».