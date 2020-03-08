Обновлённый Mercedes-Benz E-класса, гибридная Skoda Octavia RS и двухцветная Hyundai Creta: главное за неделю

Компания Hyundai объявила о скором появлении в России обновленного кроссовера Creta. Автомобиль изменился внешне, получил двухцветную окраску и 16-дюймовые диски. От дореформенной модели новинка отличается рисунком радиаторной решетки: теперь она имеет «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся автомобилей Hyundai. Кроме того, кроссовер можно будет заказать в одном из пяти цветов в комбинации с черной крышей и с 16-дюймовыми дисками нового дизайна. Для кроссовера доступны пять уровней исполнения: Start, Active, Comfort, Travel и Style. Линейка двигателей осталась прежней. Она включает 1,6-литровый мотор мощностью 123 лошадиные силы и двухлитровый агрегат с отдачей 149,6 силы. Оба они работают как с «механикой», так и с «автоматом».