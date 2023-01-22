Полноприводный Chevrolet Corvette, обновлённый Mercedes-Benz CLA и седан BMW M3 CS: главное за неделю

Полноприводный Chevrolet Corvette, обновлённый Mercedes-Benz CLA и седан BMW M3 CS: главное за неделюПять главных новостей прошедшей недели
Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: представлен Chevrolet Corvette E-Ray, Mercedes-Benz CLA обновился, седан BMW M3 CS рассекречен, представлен финальный Aston Martin DBS, а Ferrari выпустила купе Roma в китайском стиле.
Представлен первый полноприводный Chevrolet Corvette
Концерн General Motors ударно отметил 70-летие Chevrolet Corvette: в канун юбилея американцы представили полноприводную версию E-Ray! Суперкар с четырьмя ведущими колёсами стал гибридом, однако техническая начинка оказалась с сюрпризом. Первый полноприводный Chevrolet Corvette обходится без подзарядки от розетки, способен разменять 60 миль в час (96 километров в час) за рекордные 2,5 секунды или бесшумно красться по жилым кварталам в режиме Stealth. Дизайнеры добавили оригинальные диски и новые цвета кузова, но в остальном постарались по максимуму использовать аэродинамический обвес «заряженного» Corvette Z06.
Mercedes-Benz CLA обновился и лишился «механики»
Mercedes-Benz CLA второго поколения был представлен в 2019 году, а теперь компактная «четырехдверка» созрела для обновления. Оно прошло по схеме А-класса, пережившего рестайлинг осенью минувшего года: внешность слегка освежили, из арсенала исключили механическую коробку передач и подкорректировали гамму исполнений. Перечень доступного оснащения увеличен, но возможности персонализации сократились, так как многие опции будут продаваться только в составе пакетов. Снаружи обновленный Mercedes-Benz CLA можно узнать по решетке радиатора со звездным паттерном, измененному переднему бамперу и диффузору. Модель получила эксклюзивный синий цвет кузова Hyper blue.
Рассекречен седан BMW M3 CS
На форуме Bimmerpost опубликовали фотографии ещё не представленного BMW M3 CS. Седан получил внешность в стиле лимитированного купе M4 CSL, углепластиковые кресла-ковши и медиасистему iDrive 8 с изогнутым дисплеем. Ранее стало известно, что под капотом полноприводной четырехдверки пропишется бензиновая «битурбошестёрка» 3.0, дополненная восьмидиапазонным автоматом. «Заряженная» трешка BMW дебютировала осенью 2020 года. Модель получила 480-сильный мотор (или 510-сильный в версии Competition), а также вариант с механической коробкой передач. Седан похож на M4 CSL: тут и фары BMW Laserlight в стиле гоночных машин класса GT, и полосы на капоте, и передний сплиттер.
Представлен финальный Aston Martin DBS с 770-сильным V12
Компания Aston Martin представила финальный DBS 770 Ultimate. Суперкар получил 770-сильный двигатель V12, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом, более жесткий кузов и перекалиброванную мехатронику, а его тираж составит 500 экземпляров. Также DBS 770 Ultimate достались новые аэродинамические элементы, колеса от штучного Victor и кастомный салон с двухцветной отделкой и особым декором. Весь тираж DBS 770 Ultimate уже раскуплен. Битурбодвигатель V12 5.2 форсирован до 770 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента (на обычном DBS — 725 л.с. при том же моменте), но ровно столько же было и у DBS GT Zagato. В Гейдоне модифицировали зажигание, систему впуска и повысили давление наддува на семь процентов.
Ferrari представила купе Roma в китайском стиле
Компания Ferrari представила уникальное купе Roma в китайском стиле. Суперкар создан отделением Tailor Made в сотрудничестве с известным дизайнером Цзян Цюн Эр, чтобы отметить 30-летие присутствия марки в континентальном Китае. В его декоре можно найти отсылки к традиционной китайской культуре и древним ремесленным техникам. А ещё к нему прилагаются различные аксессуары — от чайного сервиза до пледов из кашемира. Под капотом уникального автомобиля — всё тот же двигатель V8 3.9, развивающий 620 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. До ста купе разгоняется за 3,4 секунды; упражнение 0–200 км/ч занимает 9,3 секунды.