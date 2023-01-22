Полноприводный Chevrolet Corvette, обновлённый Mercedes-Benz CLA и седан BMW M3 CS: главное за неделю

Компания Aston Martin представила финальный DBS 770 Ultimate. Суперкар получил 770-сильный двигатель V12, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом, более жесткий кузов и перекалиброванную мехатронику, а его тираж составит 500 экземпляров. Также DBS 770 Ultimate достались новые аэродинамические элементы, колеса от штучного Victor и кастомный салон с двухцветной отделкой и особым декором. Весь тираж DBS 770 Ultimate уже раскуплен. Битурбодвигатель V12 5.2 форсирован до 770 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента (на обычном DBS — 725 л.с. при том же моменте), но ровно столько же было и у DBS GT Zagato. В Гейдоне модифицировали зажигание, систему впуска и повысили давление наддува на семь процентов.