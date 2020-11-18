Посмотрите на очень странный пикап-лоурайдер на базе Toyota Tacoma

Несмотря на то, что в основе зеленого шоу-кара лежит классический Toyota Tacoma 1989 года, от пикапа модифицированный автомобиль не сохранил практически ничего. Помимо сильного занижения, присущего всем лоурайдерам, у пикапа срезали крышу и верхние рамки дверей, превратив грузовичок в родстер.
Традиционную крышу заменил складной тканевый верх, который можно убрать в специальный отсек за сиденьями. Для того чтобы достать крышу, в лоурайдере предусмотрена откидывающаяся задняя панель, которая заменила грузовую платформу. Кроме того, на автомобиль установили двери, открывающиеся вверх, в стиле Lamborghini.
Еще одной внешней особенностью лоурайдера стали объединенные в один сегмент капот и передние крылья. Чтобы попасть в моторный отсек, необходимо откинуть единую деталь целиком. Кроме этого, шоу-кар обули в 20-дюймовые колесные диски и оснастили гидравлической подвеской.
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По сути, от автомобиля-донора в неординарном проекте не осталось ничего. Дизайн пикапа стилизовали под Jaguar S-Type, а в отделке кузова применили детали от Toyota Celica и Lexus GS. Судя по объявлению, пробег необычного лоурайдера составляет 64 000 километров. Расстаться с модифицированным пикапом продавец готов за 10 000 долларов (примерно 765 000 рублей по текущему курсу).
В начале ноября компания Toyota представила модифицированную версию пикапа Tacoma под названием Overland-Ready. Доработанную версию автомобиля японские инженеры построили в единственном экземпляре для демонстрации на тюнинг-шоу SEMA.