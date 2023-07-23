Great Wall показал салон минивэна с техникой Haval

Все подробности о новом минивэне концерна Great Wall должны появиться до конца лета, а осенью новинку ждут на китайском рынке. Ожидаемая цена — 300-400 тысяч юаней (эквивалент 3,8-5,0 миллиона рублей), то есть дешёвым первый однообъёмник марки Wey не будет. Экспортные перспективы под вопросом.