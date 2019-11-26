Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:11

Посмотрите на прозрачный колесный диск с подсветкой

Американец изготовил необычные колеса из эпоксидной смолы

© AWD Cutlass
Автолюбитель из Мичигана показал на видео процесс изготовления безспицевых дисков из эпоксидной смолы. В получившуюся прозрачную конструкцию он вмонтировал светодиоды, которые для эффектности загораются цветами во время движения.

Эпоксидная смола это прозрачное вещество, которое, в том числе применяют при производстве клея. Для создания диска мичиганец отлил их этого вещества несколько деталей, затем подкорректировал их форму и скрепил между собой. В диске отсутствуют спицы, так как центр залит все той же смолой, образовавшей прозрачную пластину, к которой прикрутили ступицу. По контуру диска закреплена светодиодная полоска, меняющая цвет.

Процесс потребовал много усилий и времени, а потому блогер пока ограничился одним колесом. Его установили на Oldsmobile Cutlass для тестового заезда и нескольких испытаний на прочность. Оказалось, что диск из эпоксидной смолы справляется со своей ролью не хуже, чем традиционное колесо из стали и сплава.

Источник: AWD Cutlass

Летом этого года в продажу в США поступили колесные диски, ободы которых сделаны из углеродного волокна, а центральные части — из алюминия. Они легче и прочнее стандартных колес, а разница в стоимости не так ощутима, как с полностью карбоновыми дисками.