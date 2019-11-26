Посмотрите на прозрачный колесный диск с подсветкой

Эпоксидная смола – это прозрачное вещество, которое, в том числе применяют при производстве клея. Для создания диска мичиганец отлил их этого вещества несколько деталей, затем подкорректировал их форму и скрепил между собой. В диске отсутствуют спицы, так как центр залит все той же смолой, образовавшей прозрачную пластину, к которой прикрутили ступицу. По контуру диска закреплена светодиодная полоска, меняющая цвет.

Процесс потребовал много усилий и времени, а потому блогер пока ограничился одним колесом. Его установили на Oldsmobile Cutlass для тестового заезда и нескольких испытаний на прочность. Оказалось, что диск из эпоксидной смолы справляется со своей ролью не хуже, чем традиционное колесо из стали и сплава.