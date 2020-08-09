Новый Mercedes-AMG GLE 63 форсировали до 920 лошадиных сил и 1150 Нм

Программа форсировки Wheelsandmore начинается с Mercedes-AMG GLE 53. Новый блок управления двигателем позволит снять с рядной 3,0-литровой «турбошестёрки» 510 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Прибавка относительно «стокового» кроссовера — 75 сил и 100 Нм, цена — 2500 евро (217 тысяч рублей). Вдобавок, для всех GLE доступны кастомные диски диаметром 22 или 24 дюйма и низкопрофильные покрышки Vredestein.
Модернизация топовых Mercedes-AMG GLE 63/GLE 63 S может происходить в четыре этапа. На первом уровне меняется только программное обеспечение: новый софт позволяет увеличить отдачу до 680 лошадиных сил для GLE 63 и до 700 сил для GLE 63 S. Крутящий момент в обоих случаях возрастёт до 970 Нм. Цена — 2200 евро (191 тысяча рублей).
Второй уровень — чип-тюнинг двигателя, перенастройка турбокомпрессоров, установка спортивных катализаторов, снятие ограничителя скорости. Мощность возрастает до 800 лошадиных сил, крутящий момент — до 1040 Нм, максимальная скорость — до 320 километров в час. Цена — 16 806 евро (1,46 миллиона рублей).
Третий уровень идентичен второму, однако взамен штатных турбонагнетателей устанавливаются кастомные «улитки», а трансмиссия усиливается. Результат — 860 лошадиных сил и 1150 Нм крутящего момента, цена — 31 092 евро (2,7 миллиона рублей).
На заключительной, четвёртой стадии доработок, ко всему вышеперечисленному добавляется новая топливная система, а нестандартные турбины перенастраивают в угоду производительности. Мощность поднимается до 920 лошадиных сил при прежней тяге 1150 Нм. Увеличить отдачу в полтора раза недёшево: кит Stage IV стоит 42 016 евро (3,65 миллиона рублей), то есть за форсировку придётся заплатить треть цены нового Mercedes-AMG GLE 63.
Специалисты Wheelsandmore не раскрывают, насколько улучшится разгонная динамика кроссоверов после тюнинга. Позже инженеры немецкого ателье планируют предложить для Mercedes-AMG GLE кастомную выхлопную систему Capristo и управляющий софт для коррекции настроек пневмоподвески со смартфона.