Новый Mercedes-AMG GLE 63 форсировали до 920 лошадиных сил и 1150 Нм

Модернизация топовых Mercedes-AMG GLE 63/GLE 63 S может происходить в четыре этапа. На первом уровне меняется только программное обеспечение: новый софт позволяет увеличить отдачу до 680 лошадиных сил для GLE 63 и до 700 сил для GLE 63 S. Крутящий момент в обоих случаях возрастёт до 970 Нм. Цена — 2200 евро (191 тысяча рублей).

Второй уровень — чип-тюнинг двигателя, перенастройка турбокомпрессоров, установка спортивных катализаторов, снятие ограничителя скорости. Мощность возрастает до 800 лошадиных сил, крутящий момент — до 1040 Нм, максимальная скорость — до 320 километров в час. Цена — 16 806 евро (1,46 миллиона рублей).