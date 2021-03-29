Посмотрите на очень ненадежный автодом, скрепленный ремнями. Он ездит уже пару лет

Судя по снимку, жилой модуль явно велик для пикапа Ford: его задняя часть не умещается на грузовой платформе, а передняя «парит» над крышей автомобиля. Но хозяин F-150 не посчитал явное несоответствие габаритов препятствием, прикрепив модуль к пикапу с помощью ремней.
Грубая модификация привела к тому, что со временем кузов «Форда» прогнулся в месте соединения грузовой платформы с кабиной, а жилой модуль сильно накренился.
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Автор фотографии отметил, что сделал ее пару лет назад, и с тех пор регулярно видит самодельный дом на колесах в различных местах города. Другой пользователь Reddit публиковал снимок этого же автомобиля год назад: на нем кажется, что модуль вот-вот выскользнет из креплений.
В начале марта в Китае представили крошечный автодом, который стоит дешевле Lada Granta. Трехколесный кемпер Everbright оснащен маленькой кухней и даже спальным местом на двоих, а стоит всего 350 тысяч рублей – правда, без цены учета доставки.