Посмотрите на очень ненадежный автодом, скрепленный ремнями. Он ездит уже пару лет

Судя по снимку, жилой модуль явно велик для пикапа Ford: его задняя часть не умещается на грузовой платформе, а передняя «парит» над крышей автомобиля. Но хозяин F-150 не посчитал явное несоответствие габаритов препятствием, прикрепив модуль к пикапу с помощью ремней.

Грубая модификация привела к тому, что со временем кузов «Форда» прогнулся в месте соединения грузовой платформы с кабиной, а жилой модуль сильно накренился.