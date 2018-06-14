Бразильцы приехали на ЧМ по футболу на 72-летнем «Виллисе»

Бразильские путешественники Линьо Бергамин и Ванесса Сартори доехал до Ростова-на-Дону на раритетном внедорожнике Willys 1946 года выпуска. Как сообщает ТАСС, они приехали в Россию, чтобы поддержать сборную своей страны на чемпионате мира по футболу.

Путешествие заняло два года и три месяца. На внедорожнике семейная пара посетила 43 страны, включая США, Аляску, Канаду, Египет, Италию, Израиль и Австрию. По словам Линьо Бергамина, они намерены побывать в Ростове на пяти футбольных матчах – после игры сборной Бразилии пара продолжит путешествие.

Далее путешественники планируют посетить Санкт-Петербург. У них будет четыре дня, чтобы добраться до города на следующий матч. В общей сложности за время проведения чемпионата они намерены проехать около семи тысяч километров.

Фото @cacadoresdesonhos

Внедорожник Willys был приобретен Бергамином в одном из бразильских музеев. Машину восстановили, модернизировали (установили дизель и улучшенную подвеску) и переоборудовали салон, обустроив его для проживания.

Ранее стало известно о том, что немецкий пенсионер едет в Москву на чемпионат мира по футболу за рулем собственного трактора Lanz Bulldog 1936 года. В день он преодолевает около сотни километров со скоростью 15-20 километров в час.