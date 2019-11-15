Москва вошла в десятку худших городов для водителей в мире

Эксперты компании собрали данные по трем основным категориям: инфраструктура, безопасность и стоимость содержания автомобиля в год. Изначально рассматривали сотни городов по всему миру, но по итогу исследования был составлен «шорт-лист» из 100 городов.
В этих городах ситуацию рассмотрели более детально, изучив число машин на душу населения, среднесуточные заторы, качество дорог и общественного транспорта, коэффициент смертности на 100 000 жителей, стоимость парковки и бензина. В общей сложности было изучено 15 различных факторов.
В итоге лучшими городами для водителей признали:
- Калгари, Канада
- Дубай, ОАЭ
- Оттава, Канада
- Берн, Швейцария
- Эль Пасо, США
- Ванкувер, Канада
- Гетеборг, Швейцария
- Дюссельдорф, Германия
- Базель, Швейцария
- Дортмунд, Германия
Москва оказалась на десятом месте среди худших городов мира для водителей. Уровень агрессии на дорогах в столице выше, чем почти в любом другом городе-участнике — 98,46 пункта. У лучших городов этот показатель не превышает 20 пунктов, а в японских Токио и Осаке и вовсе равняется единице. Также один из самых показателей в Москве по уровню смертности на дорогах — 18 пунктов. Более плачевная ситуация только в Лагосе, Нигерия (26,20), Калькутте, Индия (22,60), Мумбаи, Индия (22,60) и американском Орландо (23,40).
Рейтинг худших городов в мире для водителей выглядит так:
- Мумбаи, Индия
- Улан-Батор, Монголия
- Колката, Индия
- Лагос, Нигерия
- Карачи, Пакистан
- Богота, Колумбия
- Сан Пауло, Бразилия
- Мехико, Мексика
- Рио-де-Жанейро, Бразилия
- Москва, Россия
Для столицы ситуация с дорогами уже не первый год является проблемой, несмотря на попытки улучшить ее с помощью эвакуаторов и повышения тарифов на платную парковку. Который год Москва неизменно входит в рейтинг самых пробочных городов мира, причем как правило занимает место в первой пятерке анти-рейтинга. Последний такой рейтинг опубликовали летом этого года, тогда она заняла пятое место.