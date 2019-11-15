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16:19

Москва вошла в десятку худших городов для водителей в мире

Хуже оказались только города в Бразилии, Индии и Мексике

© Pixabay
Британская компания Mister Auto провела исследование по 15 различным критериям и выяснила, какие города лучше всего приспособлены для автомобилистов, а какие напротив можно назвать худшими для водителей. В десятку анти-рейтинга вошла и Москва.

Эксперты компании собрали данные по трем основным категориям: инфраструктура, безопасность и стоимость содержания автомобиля в год. Изначально рассматривали сотни городов по всему миру, но по итогу исследования был составлен «шорт-лист» из 100 городов.

В этих городах ситуацию рассмотрели более детально, изучив число машин на душу населения, среднесуточные заторы, качество дорог и общественного транспорта, коэффициент смертности на 100 000 жителей, стоимость парковки и бензина. В общей сложности было изучено 15 различных факторов.

В итоге лучшими городами для водителей признали:

  1. Калгари, Канада
  2. Дубай, ОАЭ
  3. Оттава, Канада
  4. Берн, Швейцария
  5. Эль Пасо, США
  6. Ванкувер, Канада
  7. Гетеборг, Швейцария
  8. Дюссельдорф, Германия
  9. Базель, Швейцария
  10. Дортмунд, Германия

Москва оказалась на десятом месте среди худших городов мира для водителей. Уровень агрессии на дорогах в столице выше, чем почти в любом другом городе-участнике — 98,46 пункта. У лучших городов этот показатель не превышает 20 пунктов, а в японских Токио и Осаке и вовсе равняется единице. Также один из самых показателей в Москве по уровню смертности на дорогах — 18 пунктов. Более плачевная ситуация только в Лагосе, Нигерия (26,20), Калькутте, Индия (22,60), Мумбаи, Индия (22,60) и американском Орландо (23,40).

Рейтинг худших городов в мире для водителей выглядит так:

  1. Мумбаи, Индия
  2. Улан-Батор, Монголия
  3. Колката, Индия
  4. Лагос, Нигерия
  5. Карачи, Пакистан
  6. Богота, Колумбия
  7. Сан Пауло, Бразилия
  8. Мехико, Мексика
  9. Рио-де-Жанейро, Бразилия
  10. Москва, Россия

Для столицы ситуация с дорогами уже не первый год является проблемой, несмотря на попытки улучшить ее с помощью эвакуаторов и повышения тарифов на платную парковку. Который год Москва неизменно входит в рейтинг самых пробочных городов мира, причем как правило занимает место в первой пятерке анти-рейтинга. Последний такой рейтинг опубликовали летом этого года, тогда она заняла пятое место.