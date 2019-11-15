Москва вошла в десятку худших городов для водителей в мире

Москва оказалась на десятом месте среди худших городов мира для водителей. Уровень агрессии на дорогах в столице выше, чем почти в любом другом городе-участнике — 98,46 пункта. У лучших городов этот показатель не превышает 20 пунктов, а в японских Токио и Осаке и вовсе равняется единице. Также один из самых показателей в Москве по уровню смертности на дорогах — 18 пунктов. Более плачевная ситуация только в Лагосе, Нигерия (26,20), Калькутте, Индия (22,60), Мумбаи, Индия (22,60) и американском Орландо (23,40).

Рейтинг худших городов в мире для водителей выглядит так:

Мумбаи, Индия Улан-Батор, Монголия Колката, Индия Лагос, Нигерия Карачи, Пакистан Богота, Колумбия Сан Пауло, Бразилия Мехико, Мексика Рио-де-Жанейро, Бразилия Москва, Россия

Для столицы ситуация с дорогами уже не первый год является проблемой, несмотря на попытки улучшить ее с помощью эвакуаторов и повышения тарифов на платную парковку. Который год Москва неизменно входит в рейтинг самых пробочных городов мира, причем как правило занимает место в первой пятерке анти-рейтинга. Последний такой рейтинг опубликовали летом этого года, тогда она заняла пятое место.