Купе Rolls-Royce Wraith превратили в универсал

От исходной двухдверки универсал красно-коричневого цвета отличается удлиненной, ниспадающей к корме крышей и массивной дверью-нашлепкой, через которую открывается доступ к багажному отсеку. Конверсия проведена довольно качественно, поэтому переходы оригинальных кузовных панелей и неоригинальные не бросаются в глаза. На снимках в профиль виден второй ряд сидений и довольно внушительный запас места их за спинками, где с легкостью разместятся несколько дорожных сумок.
Что касается прототипа Rolls-Royce, снятого накануне, то это, очевидно, еще одна штучная версия Wraith. Автомобили различаются фонарями и расположением выхлопных патрубков. Пока неясно, действительно ли это шутинг-брейк или под камуфляжем скрывается совершенно другой кузов. Например, купе с «парящими» задними стойкими и стилизованной под яхтенную палубу площадкой на корме. Охранный документ на такой автомобиль недавно был выдан патентным ведомством Бразилии.
Нынешний Rolls-Royce Wraith — это 6,6-литровый двигатель V12 с двумя турбокомпрессорами и восьмидиапазонный автомат ZF, который передает тягу на задние колеса. Мощность купе — 632 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. Первую сотню «Дух» набирает за 4,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.