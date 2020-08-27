Купе Rolls-Royce Wraith превратили в универсал

Что касается прототипа Rolls-Royce, снятого накануне, то это, очевидно, еще одна штучная версия Wraith. Автомобили различаются фонарями и расположением выхлопных патрубков. Пока неясно, действительно ли это шутинг-брейк или под камуфляжем скрывается совершенно другой кузов. Например, купе с «парящими» задними стойкими и стилизованной под яхтенную палубу площадкой на корме. Охранный документ на такой автомобиль недавно был выдан патентным ведомством Бразилии.