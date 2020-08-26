Jeep назвал дату премьеры гибридного Wrangler

На коротком видео внедорожник, припаркованный на краю заснеженного обрыва, показан в ракурсе сверху. Производитель вновь подчеркнул «экологичность» модели слоганом Blend in with nature («Слейтесь с природой»). На предыдущем тизере Jeep заявлял, что внедорожник будет «настолько тихим, что не потревожит природу».

Информации о силовой установке Wrangler 4xe, показанного еще в начале года на шоу потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, по-прежнему немного. Ожидается, что ее основой станет 3,6-литровый бензиновый двигатель V6. Пару ему составит электромотор, расположенный в специальной нише под днищем внедорожника.