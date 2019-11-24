От разбитой Tesla оказалось невозможно избавиться

Отвезти электромобиль на свалку или сдать в пункт приёма металлолома в Евросоюзе запрещено, но никаких законных способов утилизации для него тоже ещё не придумали. Везти разбитую Model S в Германию слишком опасно: аккумулятор серьёзно повреждён и специалисты Tesla категорически не рекомендуют даже пытаться его демонтировать. В результате останки «Теслы» уже полтора месяца валяются на задворках автомастерской. Когда об этой ситуации узнали в Tesla, они прислали в Австрию двух инженеров, которые должны попытаться найти безопасный способ снятия батареи. Пока им это не удалось.