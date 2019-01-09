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16:52

Хардкорный Subaru WRX STI впервые выйдет за пределы Японии

В Детройте японская марка покажет специальную версию S209

Компания Subaru опубликовала тизер новой спецверсии седана WRX STI — S209. Публичный дебют хардкорной «стихи» состоится на автосалоне в Детройте, и она станет первой S-модификацией, вышедшей за пределы японского рынка.

Никакой технической информации о Subaru WRX STI не сообщается. По слухам, эта версии может оказаться мощнее WRX STI Diamond Edition, разработанной южноафриканским отделением марки. Её 2,5-литровый турбированный «оппозитник» выдает 354 лошадиные силы и 464 Нм крутящего момента — на 54 силы и 57 Нм момента больше, чем у базовой машины.

От обычного седана S209 отличается расширенными колесными арками, канардами по краям переднего бампера и массивным антикрылом, как у версии Type RA. Тираж модели ограничат 400-500 экземплярами.

Subaru WRX STI S208

Предыдущая S-модификация с индексом 208 вышла на японский рынок в октябре 2017 года. Седан оснастили 2,0-литровым «турбооппозитником» мощностью 329 сил и 432 Нм момента, системой распыления воды на интеркулер и выхлопной системой с пониженным сопротивлением. Также 208-му достались регулируемые амортизаторы Bilstein, перфорированные тормозные диски с моноблочными суппортами Brembo и распорка между передними стойками.

Также Subaru вместе с известным японским раллистом Тошихиро Араи разработала версию WRX STI TC380. Седан получил новый турбокомпрессор HKS GT III RS Sport, металлический катализатор HKS, воздушный фильтр Arai Motorsport и передний спойлер из углепластика.

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