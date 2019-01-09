Хардкорный Subaru WRX STI впервые выйдет за пределы Японии

Предыдущая S-модификация с индексом 208 вышла на японский рынок в октябре 2017 года. Седан оснастили 2,0-литровым «турбооппозитником» мощностью 329 сил и 432 Нм момента, системой распыления воды на интеркулер и выхлопной системой с пониженным сопротивлением. Также 208-му достались регулируемые амортизаторы Bilstein, перфорированные тормозные диски с моноблочными суппортами Brembo и распорка между передними стойками.

Также Subaru вместе с известным японским раллистом Тошихиро Араи разработала версию WRX STI TC380. Седан получил новый турбокомпрессор HKS GT III RS Sport, металлический катализатор HKS, воздушный фильтр Arai Motorsport и передний спойлер из углепластика.