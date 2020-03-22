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17:34

Пикап Mercedes-Benz превратили в «байкерский» автопоезд

Ателье Carlex Design показало спецверсию X-Class для любителей велоспорта

© Carlex Design
Сергей Ильин
Польская мастерская Carlex Design предложила программу модернизации пикапа Mercedes-Benz X-Class в соответствии с требованиями велосипедистов. «Байкерский» проект Exy Viale Bike Tour Set включает в себя и доработку внедорожника, и специальный трейлер-автодом, стилизованный в том же ключе. Автопоезд оформлен в красно-черно-белой цветовой гамме.

По традиции Mercedes-Benz X-Class от Carlex Design отличается от обычных пикапов расширителями колёсных арок, кастомными агрессивными бамперами, карбоновыми вставками на кузове и необычными цветовыми сочетаниями.

Для проекта Exy Viale Bike Tour Set дизайнеры приготовили специальное крепление для велосипедов с электроприводом, что позволяет перевозить спортивные снаряды без ущерба для вместимости кузова. Кроме того, стилисты подобрали особые накладки на 22-дюймовые диски, создающие эффект высокопрофильных покрышек.

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Фото: Carlex Design

В комплекте с «байкерским» X-Class можно заказать оригинальный трейлер с четырьмя кроватями, ванной комнатой, санузлом и кухней. Фотографии интерьера автодома не представлены, габариты тоже держатся в секрете, но, судя по фотографии, длина трейлера приближается к шести метрам.

Технические характеристики X-Класса от Carlex Design не раскрываются, но можно предположить, что за основу взяли топовый Mercedes-Benz X 350 d с 258-сильным турбодизелем 3.0, а доработка конструкции свелась к замене тормозных механизмов. Также не исключён вариант с установкой пневматической подвески: клиренс пикапа на реальных снимках гораздо больше, чем на официальных рендерах.

Цены на автопоезд от Carlex Design держатся в секрете, но доступными творения польских тюнеров не бывают. Достаточно сказать, что телескопическую велосипедную стойку для X-Класса оценили в 4,5 тысячи евро (387 тысяч рублей).

Интересно, что в прошлом месяце Carlex Design представил прощальные спецверсии X-Class и можно было предположить, что эти доработки станут последними для модели, которую в конце весны снимут с производства.