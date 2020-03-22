Пикап Mercedes-Benz превратили в «байкерский» автопоезд

В комплекте с «байкерским» X-Class можно заказать оригинальный трейлер с четырьмя кроватями, ванной комнатой, санузлом и кухней. Фотографии интерьера автодома не представлены, габариты тоже держатся в секрете, но, судя по фотографии, длина трейлера приближается к шести метрам.

Технические характеристики X-Класса от Carlex Design не раскрываются, но можно предположить, что за основу взяли топовый Mercedes-Benz X 350 d с 258-сильным турбодизелем 3.0, а доработка конструкции свелась к замене тормозных механизмов. Также не исключён вариант с установкой пневматической подвески: клиренс пикапа на реальных снимках гораздо больше, чем на официальных рендерах.