Пикап Mercedes-Benz превратили в «байкерский» автопоезд

По традиции Mercedes-Benz X-Class от Carlex Design отличается от обычных пикапов расширителями колёсных арок, кастомными агрессивными бамперами, карбоновыми вставками на кузове и необычными цветовыми сочетаниями.
Для проекта Exy Viale Bike Tour Set дизайнеры приготовили специальное крепление для велосипедов с электроприводом, что позволяет перевозить спортивные снаряды без ущерба для вместимости кузова. Кроме того, стилисты подобрали особые накладки на 22-дюймовые диски, создающие эффект высокопрофильных покрышек.
Фото: Carlex Design
В комплекте с «байкерским» X-Class можно заказать оригинальный трейлер с четырьмя кроватями, ванной комнатой, санузлом и кухней. Фотографии интерьера автодома не представлены, габариты тоже держатся в секрете, но, судя по фотографии, длина трейлера приближается к шести метрам.
Технические характеристики X-Класса от Carlex Design не раскрываются, но можно предположить, что за основу взяли топовый Mercedes-Benz X 350 d с 258-сильным турбодизелем 3.0, а доработка конструкции свелась к замене тормозных механизмов. Также не исключён вариант с установкой пневматической подвески: клиренс пикапа на реальных снимках гораздо больше, чем на официальных рендерах.
Цены на автопоезд от Carlex Design держатся в секрете, но доступными творения польских тюнеров не бывают. Достаточно сказать, что телескопическую велосипедную стойку для X-Класса оценили в 4,5 тысячи евро (387 тысяч рублей).
Интересно, что в прошлом месяце Carlex Design представил прощальные спецверсии X-Class и можно было предположить, что эти доработки станут последними для модели, которую в конце весны снимут с производства.