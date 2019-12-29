Mercedes-Benz X-класса получит «чёрный пакет»

В списке дополнительного оснащения первого и единственного мерседесовского пикапа на 2020 год появился «чёрный пакет». При выборе этой опции все декоративные хромированные элементы на кузове автомобиля будут заменены деталями, окрашенными в чёрный глянцевый цвет. Как сообщает издание MBPassion, такую возможность получат лишь модели X 350d 4Matic в модификациях Progressive Edition или Power Edition, причём для этого пикап непременно должен быть окрашен в один из пяти цветов кузова: чёрный, белый, серый, синий или серебристый.
Кроме внешнего декора и 18-дюймовых колёс, Х-класс с Black package также получит чёрную отделку интерьера. Стилистически пикап с «чёрным пакетом» окажется весьма похож на специальную версию Night Edition для российского рынка. Такой автомобиль обойдётся как минимум в 4 миллиона 125 тысяч рублей. Для сравнения, базовая модификация X 250d 4Matic стоит 3 миллиона 128 тысяч рублей, а аналогичный X-Class с пакетом Off-road оценивается в 4 миллиона рублей. Дорожный просвет пикапа составляет 222 миллиметра.