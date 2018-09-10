Новые BMW X3 M и X4 M показали во время уик-энда DTM

От обычных кроссоверов M-версии X3 и X4 отличаются аэродинамическим обвесом, увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, выхлопной системой с четырьмя патрубками, активным M дифференциалом и полным приводом M xDrive, дебютировавшем на седане BMW M5 текущего поколения.
По предварительной информации, BMW X3 M и X4 M будут оснащаться трехлитровой рядной «шестеркой» S58 с двумя турбинами — модернизированной версией мотора от нынешней M4. Отдача двигателя составит 456 лошадиных сил. С пакетом увеличения мощности Competition Package, который впервые предложат для кроссоверов, агрегат будет выдавать 482 силы.
Сейчас самым мощных BMW X3 является модификация M40i, которая оснащается 3,0-литровой рядной «шестеркой» мощностью 360 лошадиных сил и 500 Нм момента. С нуля до 100 километров в час BMW X3 M40i способен разгоняться за 4,8 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.