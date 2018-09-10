Новые BMW X3 M и X4 M показали во время уик-энда DTM

По предварительной информации, BMW X3 M и X4 M будут оснащаться трехлитровой рядной «шестеркой» S58 с двумя турбинами — модернизированной версией мотора от нынешней M4. Отдача двигателя составит 456 лошадиных сил. С пакетом увеличения мощности Competition Package, который впервые предложат для кроссоверов, агрегат будет выдавать 482 силы.