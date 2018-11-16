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18:14

Новый BMW X5 проехал по воссозданной в пустыне трассе Монца

Итальянский офис марки сделал копию трассы в масштабе 1:1

В рамках рекламной кампании, предшествующей рыночному запуску нового BMW X5 в Италии, местный офис марки воссоздал в песках марокканской пустыни легендарную трассу Монца. Копию трека в масштабе 1:1 соорудили недалеко от деревни Мерзуга за две недели.

Команда из 50 инженеров, техников и пилотов с точностью воссоздала каждый поворот, а также прямую исторической трассы. Для прокладывания профиля пришлось переместить более 3500 кубометров песка. Для этого потребовалось четыре бульдозера и четыре грузовика.

Проект организован для того, чтобы продемонстрировать возможности кроссовера с пакетом xOffroad. Он позволяет переключать режимы работы электроники между четырьмя программами: для движения по песку, камням, гравию и снегу.

BMW X5 нового поколения дебютировал в июне. Кроссовер построен на модульной платформе CLAR, как у последней «семерки». В оснащение модели вошла пневмоподвеска на передней и задней оси, полноуправляемое шасси и активный задний стабилизатор.

Внедорожный набор xOffroad у X5 появился впервые. Выбирая нужный режим движения, у кроссовера меняются настройки работы коробки, полного привода, системы стабилизации, высота дорожного просвета и отклики на нажатие педали газа.

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В России цены на новый X5 начинаются от 4 590 000 рублей. Это будет модификация xDrive30d с двигателем мощностью 249 сил и 620 Нм момента, совмещенным с восьмидиапазонным «автоматом».

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