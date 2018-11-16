Новый BMW X5 проехал по воссозданной в пустыне трассе Монца

Команда из 50 инженеров, техников и пилотов с точностью воссоздала каждый поворот, а также прямую исторической трассы. Для прокладывания профиля пришлось переместить более 3500 кубометров песка. Для этого потребовалось четыре бульдозера и четыре грузовика.
Проект организован для того, чтобы продемонстрировать возможности кроссовера с пакетом xOffroad. Он позволяет переключать режимы работы электроники между четырьмя программами: для движения по песку, камням, гравию и снегу.
BMW X5 нового поколения дебютировал в июне. Кроссовер построен на модульной платформе CLAR, как у последней «семерки». В оснащение модели вошла пневмоподвеска на передней и задней оси, полноуправляемое шасси и активный задний стабилизатор.
Внедорожный набор xOffroad у X5 появился впервые. Выбирая нужный режим движения, у кроссовера меняются настройки работы коробки, полного привода, системы стабилизации, высота дорожного просвета и отклики на нажатие педали газа.
В России цены на новый X5 начинаются от 4 590 000 рублей. Это будет модификация xDrive30d с двигателем мощностью 249 сил и 620 Нм момента, совмещенным с восьмидиапазонным «автоматом».