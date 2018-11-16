Новый BMW X5 проехал по воссозданной в пустыне трассе Монца

Проект организован для того, чтобы продемонстрировать возможности кроссовера с пакетом xOffroad. Он позволяет переключать режимы работы электроники между четырьмя программами: для движения по песку, камням, гравию и снегу.

BMW X5 нового поколения дебютировал в июне. Кроссовер построен на модульной платформе CLAR, как у последней «семерки». В оснащение модели вошла пневмоподвеска на передней и задней оси, полноуправляемое шасси и активный задний стабилизатор.