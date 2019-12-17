Стало известно, когда кроссовер Lifan X70 снова появится в России

Изначально марка планировала возобновить продажи кроссовера еще осенью, но позднее сроки пришлось сдвинуть. При этом варианты оснащения новинки уже известны: модель лишится стартовой комплектации Basic, но остальные версии немного подорожают. Это связано с тем, что теперь X70 будут экспортировать в Россию из Китая, а не собирать на отечественных заводах.

Всего на российском рынке будет представлено пять комплектаций: три на механике и две с вариатором. Двигатель будет один для всех версий – атмосферный мотор объемом два литра и мощностью 136 лошадиных сил.