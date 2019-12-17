Стало известно, когда кроссовер Lifan X70 снова появится в России

В компании заявили, что первая партия Lifan X70 была отгружена из города Чунцин в Россию 6 декабря. У дилеров она должна оказаться через 15 дней — то есть, уже в эту субботу, 21 декабря. При этом сотрудники марки отметили, что «эта партия автомобилей является лишь частью заказа на экспорт в Россию».
Изначально марка планировала возобновить продажи кроссовера еще осенью, но позднее сроки пришлось сдвинуть. При этом варианты оснащения новинки уже известны: модель лишится стартовой комплектации Basic, но остальные версии немного подорожают. Это связано с тем, что теперь X70 будут экспортировать в Россию из Китая, а не собирать на отечественных заводах.
Всего на российском рынке будет представлено пять комплектаций: три на механике и две с вариатором. Двигатель будет один для всех версий – атмосферный мотор объемом два литра и мощностью 136 лошадиных сил.
Теперь начальной будет комплектация Standart с механической коробкой передач. Ее стоимость составит 989 000 рублей. Версия Basic российской сборки при этом стоила 829 000 рублей.
Самая дорогая модификация с вариатором теперь обойдется минимум в 1 159 900 рублей — раньше ее можно было купить за 1 089 900 рублей.