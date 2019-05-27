Полностью раскрыта внешность приподнятого хэтчбека Kia XCeed

От других моделей семейства приподнятый XСeed будет отличаться полностью измененным «лицом»: у машины другая решетка радиатора, фары с вырезом, а также по-другому оформленный бампер с горизонтальными лезвиями по бокам. Сзади изменений не меньше: другая дверь багажника, фонари и стилизованная под диффузор накладка с интегрированными насадками на выхлопные патрубки.