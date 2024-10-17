Как будет выглядеть новый кроссовер Xcite: первое изображение

Как будет выглядеть новый кроссовер Xcite: первое изображениеПродажи могут стартовать до конца октября
Производство X-Cross 8 на «Автозаводе Санкт-Петербург» (так теперь называется бывшее предприятие Nissan) стартовало еще в сентябре, сообщали инсайдеры. Как и первую модель марки Xcite — X-Cross 7 — новинку будут продавать через автосалоны Lada. Оба кроссовера собирают крупноузловым методом из комплектующих, которые возят из Китая.
Ожидается, что флагмана предложат с 1,6-литровым двигателем мощностью 186 лошадиных сил и семидиапазонным «роботом». В «базе» привод будет передним, но более дорогим вариантам положен привод на все колеса, которого нет у «младшего» X-Cross 7.
Также «восьмерка» отличится количеством комплектаций — их будет четыре вместо двух — и панорамной крышей в «топе». Цена, соответственно, тоже будет выше: так как X-Cross 7 оценивается минимум в 2,5 миллиона рублей, за новинку могут попросить от 2,8 миллиона. Впрочем, пока это только предположение.
Помимо дилерских центров Lada, Xcite продают на маркетплейсах. В сентябре X-Cross 7 появился на Ozon, а в октябре — на Wildberries, причем во втором случае кроссовер находится в одной карточке с моделями Lada.