Как будет выглядеть новый кроссовер Xcite: первое изображение

Производство X-Cross 8 на «Автозаводе Санкт-Петербург» (так теперь называется бывшее предприятие Nissan) стартовало еще в сентябре, сообщали инсайдеры. Как и первую модель марки Xcite — X-Cross 7 — новинку будут продавать через автосалоны Lada. Оба кроссовера собирают крупноузловым методом из комплектующих, которые возят из Китая.

Ожидается, что флагмана предложат с 1,6-литровым двигателем мощностью 186 лошадиных сил и семидиапазонным «роботом». В «базе» привод будет передним, но более дорогим вариантам положен привод на все колеса, которого нет у «младшего» X-Cross 7.