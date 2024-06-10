Российская Xcite обойдет Chery по количеству автосалонов

Российская Xcite обойдет Chery по количеству автосалоновУ нее уже 52 шоурума, хотя со дня старта продаж прошло только две недели
Еще около двух сотен салонов Xcite заработают в России до конца 2024 года. То есть, по числу точек продаж бренд подберется к Lada, в сети которой порядка 300 дилерских центров. Пока под Xcite выделают и оформляют зоны в автосалонах Lada. Будут ли открываться обособленные точки, неизвестно.
Если все пойдет по плану, Xcite оставит позади зарубежную марку с самой крупной дилерской сетью. На сегодняшний день это китайская Chery, которая управляет более чем 200 салонами.
Xcite X-Cross 7 вышел на российский рынок 27 мая. Пока есть данные о продажах за первую пятидневку: с 27 по 31 мая удалось реализовать 76 кроссоверов. При этом на 5 июня выпущено было около 10 тысяч машин. Столько удалось собрать с февраля нынешнего года, когда X-Cross 7 встал на конвейер завода «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan).
Первенца Xcite предлагают в двух версиях — Enjoy и Techno, по цене от 2 499 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и вариатором; с места до 100 километров в час разгоняется за 9,8 секунды. Привод только передний.