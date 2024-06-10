Российская Xcite обойдет Chery по количеству автосалонов

У нее уже 52 шоурума, хотя со дня старта продаж прошло только две недели

Xcite обгонит Chery по количеству дилерских центров в России. Xcite, которая пока продает только один кроссовер X-Cross 7, до конца года планирует открыть 250 автосалонов. Об этом пишет «Агентство ПромРейтинг» со ссылкой на пресс-службу марки. Сейчас у нее уже 52 салона, которые действуют на базе официальных точек Lada. Продажи в семи крупных российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань, начались 27 мая.