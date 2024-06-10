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Опубликовано 10 июня 2024, 15:45
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Российская Xcite обойдет Chery по количеству автосалонов

У нее уже 52 шоурума, хотя со дня старта продаж прошло только две недели
Xcite обгонит Chery по количеству дилерских центров в России. Xcite, которая пока продает только один кроссовер X-Cross 7, до конца года планирует открыть 250 автосалонов. Об этом пишет «Агентство ПромРейтинг» со ссылкой на пресс-службу марки. Сейчас у нее уже 52 салона, которые действуют на базе официальных точек Lada. Продажи в семи крупных российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань, начались 27 мая.
Российская Xcite обойдет Chery по количеству автосалонов
© Xcite
Мария Руцкая

Еще около двух сотен салонов Xcite заработают в России до конца 2024 года. То есть, по числу точек продаж бренд подберется к Lada, в сети которой порядка 300 дилерских центров. Пока под Xcite выделают и оформляют зоны в автосалонах Lada. Будут ли открываться обособленные точки, неизвестно.

Если все пойдет по плану, Xcite оставит позади зарубежную марку с самой крупной дилерской сетью. На сегодняшний день это китайская Chery, которая управляет более чем 200 салонами.

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Xcite X-Cross 7 вышел на российский рынок 27 мая. Пока есть данные о продажах за первую пятидневку: с 27 по 31 мая удалось реализовать 76 кроссоверов. При этом на 5 июня выпущено было около 10 тысяч машин. Столько удалось собрать с февраля нынешнего года, когда X-Cross 7 встал на конвейер завода «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan).

Первенца Xcite предлагают в двух версиях — Enjoy и Techno, по цене от 2 499 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и вариатором; с места до 100 километров в час разгоняется за 9,8 секунды. Привод только передний.