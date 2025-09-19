Подтверждено: производство Xcite остановлено

Опубликовано 19 сентября 2025, 20:131 мин.
Подтверждено: производство Xcite остановленоНо его еще могут перезапустить
Автомобили Xcite больше не производят. Но проект не закрыт. С конвейера «Автозавод Санкт-Петербург» (экс-предприятие Nissan) больше не сходят кроссоверы Xcite: производство остановилось спустя полтора года после старта. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на главу предприятия Ивана Миронова. При этом бренд продолжит существовать и может быть перезапущен, если позволит рыночная ситуация.
© Администрация Санкт-Петербурга
У дилеров Lada еще остался запас Xcite — около 3500 автомобилей, которые продолжат продаваться. По словам Миронова, сохранены отношения и с партнером — маркой Chery, модели которой лежат в основе Xcite.
«Рынок будет диктовать нам дальнейшие шаги. Проект не застопорился, просто мы быстро стартанули, сделали большое количество автомобилей на падающем рынке. Если пойдет рост, не исключаю того, что, допустим, закажем дополнительную партию», — сказал глава завода.
«Автозавод Санкт-Петербург» был в 2024 году. Весной там началось производство Xcite X-Cross 7 — он же Chery Tiggo 7 Pro. Осенью на конвейер встал более крупный X-Cross 8 с тремя рядами сидений, представляющий собой Chery Tiggo 8 Pro Max.