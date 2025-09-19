Подтверждено: производство Xcite остановлено

У дилеров Lada еще остался запас Xcite — около 3500 автомобилей, которые продолжат продаваться. По словам Миронова, сохранены отношения и с партнером — маркой Chery, модели которой лежат в основе Xcite.

«Рынок будет диктовать нам дальнейшие шаги. Проект не застопорился, просто мы быстро стартанули, сделали большое количество автомобилей на падающем рынке. Если пойдет рост, не исключаю того, что, допустим, закажем дополнительную партию», — сказал глава завода.