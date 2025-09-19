Новости
Опубликовано 19 сентября 2025, 20:13
1 мин.

Подтверждено: производство Xcite остановлено

Но его еще могут перезапустить
Автомобили Xcite больше не производят. Но проект не закрыт. С конвейера «Автозавод Санкт-Петербург» (экс-предприятие Nissan) больше не сходят кроссоверы Xcite: производство остановилось спустя полтора года после старта. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на главу предприятия Ивана Миронова. При этом бренд продолжит существовать и может быть перезапущен, если позволит рыночная ситуация.
Подтверждено: производство Xcite остановлено
© Администрация Санкт-Петербурга
Мария Руцкая
Мария Руцкая

У дилеров Lada еще остался запас Xcite — около 3500 автомобилей, которые продолжат продаваться. По словам Миронова, сохранены отношения и с партнером — маркой Chery, модели которой лежат в основе Xcite.

«Рынок будет диктовать нам дальнейшие шаги. Проект не застопорился, просто мы быстро стартанули, сделали большое количество автомобилей на падающем рынке. Если пойдет рост, не исключаю того, что, допустим, закажем дополнительную партию», — сказал глава завода.

Читайте на тему:

«Автозавод Санкт-Петербург» был в 2024 году. Весной там началось производство Xcite X-Cross 7 — он же Chery Tiggo 7 Pro. Осенью на конвейер встал более крупный X-Cross 8 с тремя рядами сидений, представляющий собой Chery Tiggo 8 Pro Max.

Слухи о том, что производство Xcite остановилось, ходили давно: об этом, например, сообщал Telegram-канал «Русский автомобиль» еще в марте нынешнего года. Однако простаивать завод не будет: АвтоВАЗ уже запустил там сборку Lada Iskra. Первые «Искры» петербургской сборки уже отгрузили к дилерам.